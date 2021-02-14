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Мелания Трамп в гневе на мужа: стало известно, как теперь живет семья экс-президента США

Мелания Трамп в гневе на мужа: стало известно, как теперь живет семья экс-президента США
02:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram Melania Trump

Третья супруга Дональда Трампа и бывшая первая леди США Мелания Трамп сейчас находится в загородном доме в штате Флорида. Там она посещает спа-процедуры, включая массаж и косметические процедуры, питается легкими рыбными блюдами на террасе и проводит время со своими родителями Виктором и Амалией Кнавс, которые большую часть года живут в отдельных апартаментах загородного клуба.

Об этом сообщает издание Mirror.

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Отмечается, что отношения с ее мужем, экс-президентом США Дональдом Трампом, стали намного холоднее. На это повлияла ситуация со штурмом Капитолия в Вашингтоне, произошедшая в начале января этого года, в результате которого погибло пять человек.

 
 
 
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Источники утверждают, что распорядок Мелании после переезда практически не изменился.

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"Она идет в спа-салон, обедает, идет в спа-салон снова и ужинает с Дональдом во внутреннем дворике. Потом повторяет снова. Каждый день", - рассказал изданию источник, близкий к окружению семьи.

 
 
 
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Ранее СМИ писали, что Мелания намеренна подать на развод с Дональдом Трампом, однако друзья супругов настаивают, что они счастливы и часто проводят время вместе с тех пор, как покинули Белый дом.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дональд Трамп, Мелания Трамп.
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