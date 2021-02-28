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"Очень большой шутник": Потап рассказал о своем покойном тесте (видео)

"Очень большой шутник": Потап рассказал о своем покойном тесте (видео)
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф

Известный музыкальный продюсер и рэпер Алексей Потапенко, известный как Потап, который 22 февраля представил официальный саундтрек к фильму "Скажене весілля 3", рассказал, как поддерживал Настю Каменских и тещу Лидию Петровну, в семье которых 25 января случилось горе - умер отец певицы Алексей Жмур.

С Екатериной Осадчей в "Світському житті" музыкант поделился, что его тесть был очень веселым человеком.

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"Он был очень великим шутником. И это мне очень нравилось. Он очень любил петь. Мы с Настей, с мамой наливали по бокалу вина и пели любимые песни", - вспомнил Потап.

На фото - Алексей Жмур, Настя и Лидия Каменских. Источник starhit

Добавим, что Алексей Иосифович Жмур в молодости был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а позже стал концертным директором хора имени Г. Г. Веревки (украинский художественный коллектив).

 
 
 
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Смотрите полное интервью с Потапом в программе "Світське життя" видео:

Напомним, что после смерти отца Каменских выпустила очень трогательный клип на песню "Почуття""Прямо сейчас обнимите тех, кто вам дорог - любимого человека, родителей, детей, друзей", - обратилась тогда к поклонникам певица.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 175

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Настя Каменских, Потап, Алексей Жмур.
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