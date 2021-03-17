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Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, каким был его "вкус детства"

Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, каким был его "вкус детства"
Обновлено 16:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Владимир Ярославский — украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана "Lucky", бренд-шеф магазина "Good Wine", а также судья проекта "Мастер Шеф". На своей странице в Инстаграм он ведет мини-блог, в котором рассказывает о своей жизни и делится со своими подписчиками кулинарными рецептами.

Один из своих постов Владимир посвятил теме "вкуса детства" и рассказал, каким было его детство.

Ярославский признается, что больше всего любил еду, которую готовила его бабушка: невероятный борщ, оладьи, блинчики, запеченный и томленый в печи молочный козленок с картофелем, вареники с вишней на пару и кровянка, которую она делала не в кишке, а просто в кастрюле и свекольный квас.

"А еще я очень любил горячий холодец, вчерашние макароны, зажаренные на сковороде до хруста, корочку еще теплого белого хлеба и всяческую выпечку на Маковея" - пишет кулинар.

Шеф-повар с ностальгией вспоминает эти вкусы, и до сих пор их помнит, и чувствует, даже несмотря на то, что при жизни открыл для себя уже много новых и не менее интересных рецептов.

 
 
 
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Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Повар, Владимир Ярославский, Мастер-шеф.
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