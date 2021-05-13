"Евровидение-2021": солистка Go_A сообщила о результатах теста на коронавирус (видео)

Солистка группы Go_A, которая в 2021 году представляет Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" с песней "Шум", Екатерина Павленко получила негативный тест на коронавирус.

Об этом исполнительница сообщила в сториз Инстаграма.

"У меня негативный тест", - подписала видео Екатерина, на котором она прыгает от счастья на кровати отельного номера. Сейчас девушка чувствует себя хорошо.

Напомним, что 12 мая состоялась вторая репетиция украинской группы без участия Павленко - певица плохо себя чувствовала. После этого ей сделали ПЦР-тест.

Во вторник, 18 мая, в Роттердаме состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение", в котором и выступят представители от Украины.

Второй полуфинал пройдет 20 мая, а финал конкурса запланирован на 22 мая.