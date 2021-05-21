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Пятница, 21.05.2021
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Нежный массаж Богдан и катание на сноуборде в Дубае: как проходит финал "Холостяка-11" (фото)

Нежный массаж Богдан и катание на сноуборде в Дубае: как проходит финал "Холостяка-11" (фото)
21:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram Михаила Заливако

В пятницу, 21 мая, прошел финал 11 сезона популярного шоу "Холостяк".

Три финалистки, Юлия Бельченко, Анна Богдан и Розали Номбре, должны отправится в Дубай с надеждой, что именно она станет избранницей Михаила Заливако. Но о возвращении Юлии "Зайки" участницы еще не знают, поэтому даже не догадываются, что в финале их окажется трое.

Традиционно последнее свидание на проекте - это возможность уединиться и провести время с холостяком. Обсуждение будущей и общей жизни приведут к разногласиям с одной из участниц проекта.

Сначала Михаил захотел поговорить с каждой из участниц. Для индивидуальных встреч холостяк выбрал мебельный магазин в Киеве, где Миша с каждой из участниц якобы "выбирал" элемент интерьера для совместного жилья. Интересно, что Аня захотела спальню "красную комнату", как из фильма "50 оттенков серого".

К сожалению, Михаил попрощался с Розали Номбре, которая, по его мнению, больше полагалась на чувство дружбы между ними, чем на чувство любви.

"Холостяк-11": самые горячие образы финалисток проекта, которые покорили Михаила Заливако (фото)

После этого холостяк привел к Богдан Юлию. Аня была в шоке не увидев Розали.

Первое индивидуальное свидание в Эмиратах харьковчанин устроил с Аней Богдан. Мужчина пригласил девушку в парк развлечений, где пара прокатилась на американских горках, а также детской карусели, которая финалистке не очень понравилась.

Михаила насторожило то, что любительница экстремальных приключений Аня не готова к рутинной жизни, а также к тому, что девушка не готова переехать в другой город. Напомним, что Богдан киевлянка, а холостяк живет в Харькове.

Кроме этого девушку задел вопрос Миши о бывшем муже Богдан. "Фиг с ним с прошлым", - сказал Заливако.

Далее пара переместилась в спальню, где Михаил сделал нежный массаж финалистке.

Пришло время индивидуального свидания холостяка с Юлией "Зайкой". Пара отправилась кататься на сноубордах к искусственной снежной горке.

Бельченко обрадовалась как маленький ребенок, когда увидела настоящих императорских пингвинов.

На романтическом ужине Юля заверила Мишу, что готова с ним жить где угодно, как настоящая влюбленная пара. Холостяку это понравилось. 

"Единственное, что важно и есть - это ты. Я правда хочу быть с тобой. Я люблю тебя", - призналась финалистка.

Михаил готовится к важному решению в своей жизни.

Обновляется...

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Холостяк, Михаил Заливако.
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Нежный массаж Богдан и катание на сноуборде в Дубае: как проходит финал &quot;Холостяка-11&quot; (фото)
Нежный массаж Богдан и катание на сноуборде в Дубае: как проходит финал "Холостяка-11" (фото)
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