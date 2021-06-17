Солист Måneskin Дамиано Давид очаровал фанов стильными фото: "Женись на мне, пожалуйста"

Солист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид, победившей на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году, поделился с фанатами стильными фото.

В четверг, 17 июня, 22-летний музыкант выложил кадры с новой фотосессии у себя на странице в Инстаграме, на которую подписано более 3,6 миллионов пользователей.

Количество лайков к новому посту молодого итальянского красавца приближается к миллиону. "Ты слишком крут", "Женись на мне, пожалуйста", "Отвал башки девачки", "Я хочу от тебя ребенка", - написали в комментариях поклонницы Дамиано.

Ранее "Телеграф" сообщал, что солистка украинской группы Go_A, которая заняла на "Евровидении-2021" пятое место, Екатерина Павленко ответила, есть ли между ней и Дамиано Давидом роман. В недавнем интервью изданию Vanity Fair певец заявил, что 4 года как встречается с моделью и блогером Джорджией Солери.