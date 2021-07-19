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"Ваши братья или охрана?" Гордон улыбнул украинцев архивными фото с молодыми Кличко

"Ваши братья или охрана?" Гордон улыбнул украинцев архивными фото с молодыми Кличко
23:00 Пн, 19 Июль 2021 Телеграф Фото: instagram Дмитрия Гордона

В понедельник, 19 июля, бывшему чемпиону мира по боксу в тяжелом весе, а сейчас мэру города Киев Виталию Кличко исполняется 50 лет. Благодаря своей политической карьере мужчине удалось стать звездой мемов, которые не перестают смешить пользователей сети.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, который недавно взял интервью у собственного сына Дмитрия, поздравил мэра столицы с юбилеем на своей странице в Инстаграме, также опубликовав эксклюзивные кадры с братьями Кличко, сделанные еще в молодые годы.

"Яркая, красивая, достойная жизнь! Гордости и национальному достоянию Украины сегодня 50. Дорогой Виталий, будь счастлив, здоров и живи долго-долго!", - написал телеведущий в посте.

Дмитрий Гордон и братья Кличко

Фото уже породило много шуточных комментариев, на которые Гордон отвечал не менее забавно. Также припомнили его недавний ответ на угрозы со стороны националиста "ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву, с**а". Напомним, что эта фраза стала мемом в сети, на который даже сняли клип.

Кроме этого, журналист поделился и другими архивными снимками с Виталием.

Дмитрий Гордон и Виталий Кличко

Дмитрий Гордон и Виталий Кличко

Дмитрий Гордон и Виталий Кличко

В апреле этого года Дмитрий Гордон выпустил конфеты под названием "Гордон в шоколаде". На следующий день он потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева, предложив тому прорекламировать свои сладости.

Напомним, что ранее украинский журналист рассказал о том, что у него есть мечта наладить производство не только фирменных конфет, но и мороженого

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Виталий Кличко, Владимир Кличко, Дмитрий Гордон.
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