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Проснись и смейся до слез: смешные анекдоты на утро 8 июня

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Проснись и смейся до слез: смешные анекдоты на утро 8 июня
05:54 Сегодня Телеграф

Уморительные шутки, которые помогут вам проснуться.

  • 1

    Дорогая редакция! Ответьте мне, пожалуйста, Дед Мороз все-таки есть или его нет? А то мама говорит, что есть, а жена смеется.

  • 2

    Семен Петрович мог коня на скаку остановить, в горящую избу войти.

    В общем, вел себя как баба.

  • 3

    Трудно разглядеть в женщине интеллект, когда глубина ее декольте в несколько раз превышает длину ее юбки.

     

    Суббота. Муж говорит жене:

    - Дорогая, как ты смотришь на то, чтобы устроить себе отдых на целый день: валяться в постели, смотреть всякие фильмы, есть конфетки?

    - Это было бы здорово!

    - Вот и отлично, отдыхай, а я поехал на рыбалку с друганами.

  • 4

    Первая беременность - к свадьбе.

    Вторая - по глупости.

    Третья - хотели девочку.

    Четвертая, пятая и последующие - пусть бегают! Жалко, что ли?..

Начни свой день с юмора: утренние анекдоты 7 июня

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