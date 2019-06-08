Проснись и смейся до слез: смешные анекдоты на утро 8 июня

Дорогая редакция! Ответьте мне, пожалуйста, Дед Мороз все-таки есть или его нет? А то мама говорит, что есть, а жена смеется.

В общем, вел себя как баба.

Семен Петрович мог коня на скаку остановить, в горящую избу войти.

3

Трудно разглядеть в женщине интеллект, когда глубина ее декольте в несколько раз превышает длину ее юбки.

Суббота. Муж говорит жене:

- Дорогая, как ты смотришь на то, чтобы устроить себе отдых на целый день: валяться в постели, смотреть всякие фильмы, есть конфетки?

- Это было бы здорово!

- Вот и отлично, отдыхай, а я поехал на рыбалку с друганами.