Проснись и смейся до слез: смешные анекдоты на утро 8 июня

Дорогая редакция! Ответьте мне, пожалуйста, Дед Мороз все-таки есть или его нет? А то мама говорит, что есть, а жена смеется.
Семен Петрович мог коня на скаку остановить, в горящую избу войти.
В общем, вел себя как баба.
Трудно разглядеть в женщине интеллект, когда глубина ее декольте в несколько раз превышает длину ее юбки.
Суббота. Муж говорит жене:
- Дорогая, как ты смотришь на то, чтобы устроить себе отдых на целый день: валяться в постели, смотреть всякие фильмы, есть конфетки?
- Это было бы здорово!
- Вот и отлично, отдыхай, а я поехал на рыбалку с друганами.
Первая беременность - к свадьбе.
Вторая - по глупости.
Третья - хотели девочку.
Четвертая, пятая и последующие - пусть бегают! Жалко, что ли?..