ГФС зафиксировала в стране более 3,5 тысяч элитных авто

Новости Бизнеса:ГФС: 3 588 дорогих машин находятся на территории государства.

Государственная фискальная служба с начала года зарегистрировала на территории Украины более 3 500 элитных автомобилей.

Об этом информирует Эспрессо.

"Всего 3 588 дорогих машин официально находятся на территории государства. Их владельцы заплатили 90 млн грн транспортного налога. За один автомобиль в среднем уплачено 25 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Из общего количества авто в Украине премиальными является 0,05%.

В ГФС указали, что транспортный налог платят владельцы машин, стоимость которых выше 1,57 млн гривен, а возраст — не более пяти лет.