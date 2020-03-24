Время карантина: В Минюсте рассказали о порядке выдачи больничных

Новости Бизнеса:В связи с карантином в Украине действует особый порядок выдачи больничных для населения.

Во время карантина действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности, в том числе больничных. В частности, финансовая помощь во время карантина предоставляется Фондом социального страхования с первого дня отсутствия на работе, а во время самоизоляции - с шестого дня нетрудоспособности.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook.

"Друзья, обращаем внимание, что во время карантина действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности. В частности, если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине. Помощь по временной нетрудоспособности вследствие пребывания в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), выплачивается ФССУ застрахованным лицам, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления", - указано в сообщении.

Также сообщается, что в случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет, листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей.

В таком случае Фонд оплачивает больничный лист, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней.

Однако, если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет.

Как сообщалось ранее, в Фонде соцстраха заверили, что они продолжат выплачивать больничные.

Напомним: