Время карантина: В Минюсте рассказали о порядке выдачи больничных

Во время карантина действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности, в том числе больничных. В частности, финансовая помощь во время карантина предоставляется Фондом социального страхования с первого дня отсутствия на работе, а во время самоизоляции - с шестого дня нетрудоспособности.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook.
"Друзья, обращаем внимание, что во время карантина действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности. В частности, если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине. Помощь по временной нетрудоспособности вследствие пребывания в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), выплачивается ФССУ застрахованным лицам, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления", - указано в сообщении.
Также сообщается, что в случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет, листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей.
В таком случае Фонд оплачивает больничный лист, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней.
Однако, если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет.
Как сообщалось ранее, в Фонде соцстраха заверили, что они продолжат выплачивать больничные.
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