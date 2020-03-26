Больничные: В Украине вырос средний показатель выплат

Средний размер выплат по больничным в Украине в феврале 2020 года составил 315 грн за каждый день лечения, что на 19,1% больше, чем в феврале прошлого года.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины.
"По итогам февраля 2020 года средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины составил 315 грн за каждый день лечения. Это на 19,1% больше, чем в феврале 2019 года", - говорится в сообщении.
Всего по заявлениям-расчетам, полученным от работодателей в феврале, Фонд профинансировал более 2,9 млн дней пребывания на больничных на сумму 915,9 млн грн. Выплаты получили 266,5 тыс. застрахованных лиц.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины 25 марта 2020 года ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и продолжил карантин до 24 апреля.
По состоянию на 10:00 26 марта в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и выписан из больницы.
В период карантина действует особый порядок выдачи больничных.
По информации Минюста, если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.
Пособие по временной нетрудоспособности вследствие пребывания в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, выплачивается ФССУ застрахованным лицам, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.