Скачать
Четверг, 26.03.2020
Что делать, чтобы COVID-19 не "выжил" в квартире и на одежде: Советы украинцам (Фото)
Что делать, чтобы COVID-19 не "выжил" в квартире и на одежде: Советы украинцам (Фото)
Коронавирус в Украине: На Харьковщине в наличии 118 аппаратов ИВЛ
Аппараты ИВЛ: На Харьковщине в наличии 118 единиц
Умер брат Пеле
Умер брат Пеле
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 марта

Электронные паспорта в приложении "Дія": Минцифры начало тестирование

Электронные паспорта в приложении "Дія": Минцифры начало тестирование
17:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине Минцифры начали тестирование электронных паспортов в приложении "Дія".

Министерство цифровой трансформации начало регистрацию на бета-тест цифровых паспортов в приложении "Дія".

Об этом сообщает официальная страница приложения.

"Знаем, как сильно вы ждете появления паспортов в "Дії". Поэтому готовьте свои смартфоны - регистрацию на тестирование цифровых документов объявляем открытой! Чтобы стать одним из первых обладателей цифрового биометрического загранпаспорта и ID-карты, регистрируйтесь по ссылке", - говорится в сообщении. 

Коронавирус в Украине: На Харьковщине в наличии 118 аппаратов ИВЛ

Отмечается, что для того, чтобы принять участие в тестировании, нужно иметь и биометрический паспорт, и ID-карту. 

"Только так мы сможем тщательно проверить корректность отображения данных в приложении. Советуем не затягивать с регистрацией. Протестировать цифровые паспорта смогут 28 тысяч украинцев - 20 тыс. пользователей Android и 8 тыс. Пользователей iOS", - сообщили разработчики. 

Также в Минцифры указали, что все, кто имеет лишь один из двух документов, смогут пользоваться им в "Дії" уже после официального релиза.

Что делать, чтобы COVID-19 не "выжил" в квартире и на одежде: Советы украинцам (Фото)

Как сообщалось ранее, приложение "Дія" ("государство в смартфоне") загрузили более 1,7 миллиона украинцев, более половины из тех, кто оформил соответствующие запросы, получили водительские удостоверения онлайн.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Паспорт, Коронавирус, ДИЯ, Минцифры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больше не модно: Вещи, о которых лучше забыть этой весной (Фото)
02 Просто взгляните на картинку и узнайте о своем будущем: минутный тест
03 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
04 В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
05 Кабмин снял часть ограничений на время карантина: кому разрешили работать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Синоптики уточнили прогноз на месяц: какие сюрпризы готовит апрель
Погода на месяц: какие сюрпризы готовит апрель
Пасха в 2020 году: когда празднуют православные и католики
Какого числа православная и католическая Пасха 2020
В Украине запускают специальное приложение, позволяющее следить за соблюдением условий изоляции
В Украине запускают специальное приложение, позволяющее следить за соблюдением условий изоляции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь