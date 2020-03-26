Электронные паспорта в приложении "Дія": Минцифры начало тестирование

Министерство цифровой трансформации начало регистрацию на бета-тест цифровых паспортов в приложении "Дія".
Об этом сообщает официальная страница приложения.
"Знаем, как сильно вы ждете появления паспортов в "Дії". Поэтому готовьте свои смартфоны - регистрацию на тестирование цифровых документов объявляем открытой! Чтобы стать одним из первых обладателей цифрового биометрического загранпаспорта и ID-карты, регистрируйтесь по ссылке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для того, чтобы принять участие в тестировании, нужно иметь и биометрический паспорт, и ID-карту.
"Только так мы сможем тщательно проверить корректность отображения данных в приложении. Советуем не затягивать с регистрацией. Протестировать цифровые паспорта смогут 28 тысяч украинцев - 20 тыс. пользователей Android и 8 тыс. Пользователей iOS", - сообщили разработчики.
Также в Минцифры указали, что все, кто имеет лишь один из двух документов, смогут пользоваться им в "Дії" уже после официального релиза.
Как сообщалось ранее, приложение "Дія" ("государство в смартфоне") загрузили более 1,7 миллиона украинцев, более половины из тех, кто оформил соответствующие запросы, получили водительские удостоверения онлайн.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.