Электронные паспорта в приложении "Дія": Минцифры начало тестирование

Новости Украины:В Украине Минцифры начали тестирование электронных паспортов в приложении "Дія".

Министерство цифровой трансформации начало регистрацию на бета-тест цифровых паспортов в приложении "Дія".

Об этом сообщает официальная страница приложения.

"Знаем, как сильно вы ждете появления паспортов в "Дії". Поэтому готовьте свои смартфоны - регистрацию на тестирование цифровых документов объявляем открытой! Чтобы стать одним из первых обладателей цифрового биометрического загранпаспорта и ID-карты, регистрируйтесь по ссылке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы принять участие в тестировании, нужно иметь и биометрический паспорт, и ID-карту.

"Только так мы сможем тщательно проверить корректность отображения данных в приложении. Советуем не затягивать с регистрацией. Протестировать цифровые паспорта смогут 28 тысяч украинцев - 20 тыс. пользователей Android и 8 тыс. Пользователей iOS", - сообщили разработчики.

Также в Минцифры указали, что все, кто имеет лишь один из двух документов, смогут пользоваться им в "Дії" уже после официального релиза.

Как сообщалось ранее, приложение "Дія" ("государство в смартфоне") загрузили более 1,7 миллиона украинцев, более половины из тех, кто оформил соответствующие запросы, получили водительские удостоверения онлайн.

Напомним: