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В Украине производители курятины снизили цены

В Украине производители курятины снизили цены
15:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине производители курятины снизили цены на свою продукцию.

В Украине подешевела курятина, передает "Шувар".

За неделю килограмм куриного филе подешевел на 6 грн - до 79,9 грн.

Куриное бедро упало в цене на 2 грн - до 63,9 грн за кг.

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"Потому что поставщики дают дешевые цены", - комментируют продавцы курятины.

Также сообщается, что сегодня цены на четвертинку куриную составляют в среднем 45,8 кг, на голень - 45,9 грн.

Фарш куриный стоит в среднем 68 грн за кг, а килограмм тушки куриной можно приобрести за 45,9 грн.

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Субпродукты куриные стоят в среднем 44,9 грн (желудок куриный), 69,9 грн (сердце) и 59,9 грн (печень) за килограмм продукта.

Ранее крупнейший производитель курятины, компания МХП (Наша Ряба) заявил, что не будет спекулировать на ценах, поэтому не повышал их несмотря на спрос. 

"МХП не повышал цены на свою продукцию. В компании понимают необходимость обеспечения украинцев качественными, доступными и безопасными продуктами питания", - отметили там.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Украина, Карантин, Курятина, Коронавирус.
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