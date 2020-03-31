В столице представили рейтинг прозрачности госпредприятий в Украине

Новости Бизнеса:В столице прошла онлайн-пресс-конференция, в рамках которой представили рейтинг прозрачности госпредприятий в Украине.

В Киеве представили рейтинг прозрачности госпредприятий в Украине.

В Киеве на онлайн-пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале, представили рейтинг "Прозрачности государственных предприятий в Украине".

Исследование провели Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) в партнерстве с Институтом экономических и социальных реформ (INEKO, Словакия) при поддержке SlovakAid.

"Рейтинг направлен на повышение эффективности управления государственными предприятиями. Наработки проекта по прозрачности и финансового здоровья будут полезны для оценки современных украинских и европейских тенденций по информационной открытости и финансовой устойчивости государственных компаний, а также органов местного самоуправления", - отметила Ирина Степанова с МЦПИ.

Исследователи проанализировали показатели прозрачности 50 ведущих украинских государственных компаний и создали интерактивный портал для отображения результатов для отдельных компаний.

"Самыми прозрачными в 2019 году были государственные предприятия по поставке газа, электроэнергии и транспортные компании. Исследование также показало, что чем больше на предприятии работников, тем оно прозрачнее", - проккоментировал Егор Киян с МЦПИ.

Как отмечалось, лидер рейтинга достигает уровня прозрачности в более 55%. В целом, первая пятерка самых прозрачных в своей деятельности украинских предприятий такова: Энергоатом, Укрзализныця, УкрРух, Одесский припортовый завод, Центрэнерго.

В то же время, наименее прозрачными признаны преимущественно те предприятия, которые не имеют собственных вебресурсов, или они в них малоинформативны и делают невозможным исследование. Средний же индекс прозрачности украинских госпредприятий составляет 32%, и это означает, что существует большой потенциал для улучшения этого показателя, поэтому участники проекта обещают продолжить и расширить его в будущем.

"Мы обновим рейтинги прозрачности органов местного самоуправления и государственных предприятий. Кроме того, мы расширим проект, оценивая независимость ключевых государственных учреждений, осуществляющих аудит судебных учреждений в Украине", - отметил Петер Голяш с ИНЭКО.

Участники проекта предостерегают, что в зоне риска относительно прозрачности есть также компании, которые работают на грани между государственным и частным секторами. "Такие компании оперируют огромными средствами. В Словакии это более 10 млрд евро в год, или две трети доходов государственного бюджета. Почти ничего не знаем о покупке и продаже ими имущества, экономических показателей, человеческих ресурсов или спонсорства", - поделился опытом Михал Пешко с Transparency International Slovakia.

По мнению участников, проект улучшает качество демократии в стране, уменьшает риски коррупции и расходования государственных средств.

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