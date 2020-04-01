Карантин: в Укрпочте разработали порядок приема платежей на дому

Новости Бизнеса:Укрпочта разрабатывает порядок приема платежей на дому.

ПАО "Укрпочта" разрабатывает порядок приема платежей на дому.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook.

"Разработан (но пока не принят) порядок приема платежей на дому", - написал он.

Также, по его словам, отработано и в процессе подписания большое инвестиционное соглашение по запуску передвижных отделений.

Смелянский также рассказал, что подготовлена национальная программа "Познакомься со своим почтальоном", где можно будет оставить заявку, чтобы почтальон пришел, принес пенсию клиентам Укрпочты, принял дома платежи, оформил подписку, помог заказать лекарства или продукты.

Гендиректор Укрпочты подчеркнул, что данные задачи должны быть выполнены до конца текущей недели.

Напомним: