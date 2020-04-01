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Среда, 01.04.2020
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"Предположения оптимиста": Аваков дал прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине

"Предположения оптимиста": Аваков дал прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине
03:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Аваков считает, что Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не раньше 15 мая.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уверен, что ограничения, вызванные распространением коронавируса, могут быть отменены во второй половине мая, считает оптимистическим сценарием возвращение после 15 мая.

"Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас… Но, если честно… надо быть реалистами… Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни – не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста", – написал он на своей странице в Фейсбук в ночь на среду.

Министр подчеркнул, что завершение карантина в Украине будет зависеть от результативности внедренных мероприятий.

"Никто в нашей стране не знает когда завершится эпидемия и отменится карантин – а кто говорит, что знает - врёт. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом", – написал Аваков.

Он также напомнил, что на данный момент карантин отменен только в Китае. "Страны вокруг нас каждый день ужесточают меры ограничений… от Польши, с 1 апреля вводящей более жесткий режим карантина до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии и той же Москве и Нью-Йорке", – уточнил министр.

Аваков также подчеркнул, что в данный момент очень ответственный момент атаки эпидемии. "Если не будем массово обниматься и шашлышить в парках, награждая друг друга вирусом – можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь", – подытожил он.

Напомним: 

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Карантин, Арсен Аваков, Коронавирус.
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