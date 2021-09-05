Уже 18 млн грн собрали украинские бизнесмены на реставрацию сгоревшего костела в Киеве

Украинские предприниматели пытаются помочь возобновить сгоревшую "жемчужину" Киева

Представители украинского бизнеса собрали уже 18 миллионов на реставрацию костела Святого Николая в центре Киеве, который загорелся в пятницу вечером, 3 сентября.

Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщает соучредитель и совладелец интернет-магазина "Rozetka.ua" Владислав Чечёткин на странице в Facebook.

"18 миллионов гривен собрал украинский бизнес за 1 день на восстановление костела Святого Николая.

То, что происходило последние 24 часа, иначе как единением не назовешь. К 1 миллиону гривен, который на восстановительные работы в костеле выделит Rozetka, один за другим присоединяются другие бизнесы.

Олег Гороховский Monobank — ₴1млн

Stavnitser Andrey SD Capital — ₴1млн

Rafal Juszczak Альфа-Банк Україна — ₴1млн

Aleksandr Konotopskyi, Ajax Systems- ₴1млн

Андрей Ваврыш SAGA Development — ₴1 млн

Maksim Koretskiy — ₴1млн

Volodymyr Popereshnyuk Нова пошта — ₴1млн

Dragon Capital — ₴1млн

Артур Мхитарян Taryan Group — ₴1млн

Oleksandr Pysaruk Райффайзен Банк — ₴1млн

Сергей Черненко ПУМБ — ₴1млн

ПриватБанк — ₴1млн

ENSO — ₴1млн

Maksym Shkil Група Компаній "Автострада" — ₴1млн

Епіцентр К — ₴1млн

UDP девелоперская компания — ₴1млн

Сергей Жуйков Blackshield Capital — ₴1млн

Это те компании, чьи посты и комментарии я видел и кому успевал отвечать. Если кого-то упустил, пишите!

В любом случае я уверен, что этот список за следующие дни пополнится новыми и новыми брендами и именами.

Министр культуры Александр Ткаченко опубликовал счет для реставрационных работ и я знаю, что десятки средних и малых бизнесов и еще больше простых людей тоже сделали пожертвования. Для многих из них это могут быть очень существенные, чувствительные суммы денег, а значит такое пожертвование ценно вдвойне! Если среди них есть и ваша компания — напишите в комментариях и я обязательно отмечу в посте! Один за другим подключаются и частные меценаты.

Верю, что костел, жемчужина Киева, будет спасен нашими общими усилиями.

Верю, как никогда, в украинский бизнес. И горжусь быть частью украинского общества!", — пишет Чечёткин.

Напоминаем, что пожар произошел в старинном костеле Святого Николая на улице Большой Васильковской в Печерском районе Киева. В результате загорания пострадал уникальный во всей Европе духовный орган. Как сообщил потом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, причиной пожара могло стать короткое замыкание. В Министерстве культуры заявили, что все случилось из-за власти Киева, которая через год после указа президента так и не перенесла Дом музыки в другое помещение.

Также ранее "Телеграф" показывал фото и видео, как на данный момент выглядит здание сгоревшего костела в Киеве.