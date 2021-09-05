Уже 18 млн грн зібрали українські бізнесмени на реставрацію згорілого костьолу в Києві

Українські підприємці намагаються допомогти відновити згорілу "перлину" Києва

Представники українського бізнесу зібрали вже 18 мільйонів на реставрацію костелу Святого Миколая в центрі Києві, який загорівся в п’ятницю ввечері, 3 вересня.

Про це в неділю, 5 вересня, повідомляє співзасновник і співвласник інтернет-магазину "Rozetka.ua" Владислав Чечоткін на сторінці у Facebook.

"18 мільйонів гривень зібрав український бізнес за 1 день на відновлення костелу Святого Миколая.

Те, що відбувалося останні 24 години, інакше як єднанням не назвеш. До 1 мільйону гривень, який на відновлювальні роботи в костелі виділить Rozetka, один за іншим приєднуються інші бізнеси.

Олег Горохівський Monobank — ₴ 1млн

Stavnitser Andrey SD Capital — ₴ 1млн

Rafal Juszczak Альфа-Банк Україна — ₴ 1млн

Aleksandr Konotopskyi, Ajax Systems- ₴ 1млн

Андрій Вавриш SAGA Development — ₴ 1 млн

Maksim Koretskiy — ₴ 1млн

Volodymyr Popereshnyuk Нова пошта — ₴ 1млн

Dragon Capital — ₴ 1млн

Артур Мхитарян Taryan Group — ₴ 1млн

Oleksandr Pysaruk Райффайзен Банк — ₴ 1млн

Сергій Черненко ПУМБ — ₴ 1млн

ПриватБанк — ₴ 1млн

ENSO — ₴ 1млн

Maksym Shkil Група компаній "Автострада" — ₴ 1млн

Епіцентр К — ₴ 1млн

UDP девелоперська компанія — ₴ 1млн

Сергій Жуйков Blackshield Capital — ₴ 1млн

Це ті компанії, чиї пости та коментарі я бачив і кому встигав відповідати. Якщо когось упустив, пишіть!

У будь-якому випадку я впевнений, що цей список за наступні дні поповниться новими і новими брендами та іменами.

Міністр культури Олександр Ткаченко опублікував рахунок для реставраційних робіт і я знаю, що десятки середніх і малих бізнесів і ще більше простих людей теж зробили пожертви. Для багатьох з них це можуть бути дуже істотні, чутливі суми грошей, а значить таке пожертвування цінне подвійно! Якщо серед них є і ваша компанія — напишіть в коментарях і я обов’язково зазначу в пості! Один за іншим підключаються і приватні меценати.

Вірю, що костел, перлина Києва, буде врятований нашими спільними зусиллями.

Вірю, як ніколи, в український бізнес. І пишаюся бути частиною українського суспільства! ", — пише Чечоткін.

Нагадуємо, що пожежа сталася в старовинному костелі Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській у Печерському районі Києва. В результаті загоряння постраждав унікальний у всій Європі духовний орган. Як повідомив потім міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, причиною пожежі могло стати коротке замикання. У Міністерстві культури заявили, що все сталося через владу Києва, яка через рік після указу президента так і не перенесла Будинок музики в інше приміщення.

Також раніше "Телеграф" показував фото і відео, як на цей момент виглядає будівля згорілого костьолу в Києві.