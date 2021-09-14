Битва за Донбасс: какой ход может сделать Украина

Военный эксперт предлагает заключить с РФ соглашение с целью выиграть время и получить больше возможностей для Украины

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко высказал "Телеграфу" мнение о том, как Украине с минимальными потерями развязать узел конфликта на Донбассе в рамках российско-украинского противостояния.

"Надо действовать тонко, дипломатично. Канцлер Германии Ангела Меркель, которой немного осталось на этом посту, хотела бы завершить свою международную деятельность чем-то существенным. Теми же подвижками в нормандском формате. Но шансов на это мало.

Для Германии Меркель, безусловно, сделала много хорошего. А вот для Украины – наоборот. В 2008-м во многом ее усилиями Украина и Грузия не смогли получить План действий по членству в НАТО. В итоге против наших стран Россия развязала войну. И за это Меркель как международный политический деятель несет огромную ответственность.

Более того – после начала российской агрессии и против Грузии, и против Украины – Меркель выступала категорически против предоставления нашим странам вооружения. Абсолютно негативные действия стратегического уровня.

И, наконец, именно Меркель совершила международное военно-политическое, экономическое, коррупционное злодеяние, всячески содействуя построению "Северного потока-2".

Конечно, это в экономических интересах Германии, которая становится газовым хабом в Европе. Но поскольку газ является оружием, как любые энергетические ресурсы, она подорвала одну из возможностей стабилизировать ситуацию в Украине. Трудно сказать, насколько ей удастся организовать нормандский формат, завершающий, с ее участием. Но чего-то существенного ожидать от подобного мероприятия не приходится, учитывая предысторию.

Куда больше надежды на американцев. Тем более, что заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд уверяет, будто Штаты готовы присоединиться к нормандскому формату или предоставлять иную поддержку параллельно.

Вопрос в том, что может предложить Украина? Уже понятно, что в НАТО нас в обозримом будущем не возьмут. Соответствующий вопрос могут рассмотреть не раньше 2030 года. До этого нам будут говорить об открытых-закрытых дверях, об очередных "домашних заданиях" и так далее. И это при том, что те же Албания, Черногория принимались в Альянс, находясь в куда худшем состоянии, чем мы сейчас.

Понятно, что практически всё тут упирается в позицию России. Стратегически ее руководство хочет привлечь в сферу своего влияния Украину, создать этакий "путинский союз" с нашим участием. Он постоянно говорит об угрозе НАТО, о том, что НАТОвские базы могли стоять в Крыму, потому там и случилось то, что случилось в 2014-м. То есть, Украина в НАТО – болевая точка путинской России.

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Зная это и понимая, что нас пока не берут в НАТО, нам следует использовать оба этих фактора.

Поскольку Минские соглашения не работают, надо пройтись по ним в нормандском формате. Кто на какие уступки готов. Россияне точно не согласятся на выборы по международным стандартам, без своих войск и незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО. Раз не идут на это, значит, срывают Минские соглашения. Но открыто они на такое не пойдут. Как и мы не можем пойти на ряд политических моментов, включая "особый статус" и тотальную "амнистию". Потому процесс уже который год "заморожен". И чтобы сдвинуть его с мертвой точки мы могли бы, к примеру, заключить с РФ соглашение. Украина в ближайшие 5 лет (с возможной пролонгацией) не буде вступать ни в какие военные союзы и размещать военные базы на своей территории. Мы не меняем свой стратегический курс в ЕС и НАТО. Но те же стратегические военные соглашения могут дать нам на данном этапе больше возможностей. Просто надо их реализовывать. Конкретные договора должны быть. Можно поднять Будапештский документ и напомнить его подписантам о гарантиях. И подписать теперь уже не меморандум, а договор с гарантиями безопасности Украине.

Впрочем, достаточно, если это сделают американцы.

В ответ Россия уходит из ОРДЛО. Вопрос Крыма мы тоже будем поднимать, бороться за его возвращение. Но не в пакете с Донбассом. Важно понимать, что крымский кейс мы сразу решить не сможем. И тут важно поступательное движение. Прежде всего – по конфликту на Донбассе".