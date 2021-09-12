Российско-украинская война: что стоит за последними обострениями и заявлениями

Изменения ситуации на Донбассе с украинской стороны ждать пока не приходится

Сентябрь ознаменовался обострением ситуации на Донбассе, что признал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Кроме того, прозвучали тревожные заявления со стороны высшего военно-политического руководства. Так, президент Украины Владимир Зеленский 10 сентября в рамках выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве признал возможность полномасштабной войны между нашей страной и Россией.

Днем ранее, 9 сентября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что в случае, если украинская власть даст приказ освободить оккупированные Россией Донецк и Луганск, армия сможет это сделать. Правда, уточнил, что это чревато огромными жертвами.

"Телеграф" вместе с экспертами проанализировал эти заявления, уже имеющееся и возможное обострение ситуации, а также – методы реагирования.

Что стоит за донбасским обострением

То, что ситуация в районе линии разграничения на Донбассе накалилась – уже факт. О перемирии речи не идет. Даже традиционное "школьное", к началу нового учебного года, согласовать не удалось. На переговорах – заморозка, на фронте – разморозка.

За 11 дней сентября оккупанты совершили под сотню обстрелов. Только за 11 сентября в рядах украинских воинов двое погибли, десять были ранены и травмированы.

Также оккупанты обстреляли с применением ствольной артиллерии 122-го калибра Новогнатовку.

В субботу же появились сообщения о взрыве и пожаре на Кировской нефтебазе в оккупированном Донецке.

Российские пропагандисты во всем винят ВСУ, продолжая "раскачивать" ситуацию.

Еще один вызов – РФ отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк" на Донбассе. Представители ОБСЕ не смогут там находиться после 30 сентября.

Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва, бывший гендиректор не раз попадавшего в зону обстрелов Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов в комментарии "Телеграфу" отмечал, что действия РФ являются прямым нарушением Минских соглашений. По его мнению, закрыв доступ ОБСЕ к пунктам пропуска "Гуково" и "Донецк", РФ создала себе все условия, чтобы влиять на перемещение граждан, техники, вооружений, не попадая под внимание международного сообщества.

Осеннее обострение на фронте связано с рядом причин.

1. В середине сентябре намечены выборы в Госдуму РФ. И в ракурсе пропагандистской накачки имперцы всегда используют фактор Донбасса. Тем более, что в этот раз в российские выборы активно втягивают ОРДЛО.

2. Вместе со сменой природной палитры (желтеет и опадает листва, оголяются поля и леса) традиционно происходят перемещение войск, смена боевых позиций. Об этом рассказал "Телеграфу" экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин.

3. Совместные российско-белорусские учения Запад-2021, которые 10 сентября вступили в активную фазу, также повод "покачать" ситуацию на Донбассе. Ведь россияне тренируются, в том числе, в реальных боевых условиях – на нашей земле.

4. Начался новый политический сезон в Украине. А Россия и тесно связанные с ней наши "партнеры" по нормандскому формату – Франция с Германией – продавливают имплементацию в украинское законодательство невыгодной нам "формулы Штайнмайера".

Ну, а один из традиционных для России рычагов давления – силовой. В том числе через живущий восьмой год в войне Донбасс.

5. А еще так Россия передает "привет" США, которых Украина в очередной раз пытается подключить к переговорному процессу. Мол, если влезете в тот же нормандский формат, да еще и попытаетесь ввернуть в него энергетическую составляющую – с тем же "Северным потоком-2" (на чём также настаивает украинская сторона) – мы вам устроим на востоке Украины Афганистан-2.

Что стоит за заявлениями Данилова и Зеленского

Понимает ли причины и следствия происходящего высшее военно-политическое руководство Украины? Будем надеяться, что – да.

Отсюда – соответствующие заявления главкома Валерия Залужного о том, что мы тоже даем сдачи и осознаем риски, президента Владимира Зеленского, что нельзя исключать полномасштабной войны между Украиной и Россией, секретаря СНБО Алексея Данилова, что украинская армия в силах отвоевать свои территории.

Отсюда – постоянное давление на западных партнеров с просьбами (а всё чаще уже – требованиями) оказывать Украине больше помощи в противостоянии российской агрессии. Правда, пока заметного прогресса в этом направлении нет. Ни в ракурсе увеличения нам помощи (генерал Игорь Романенко в комментарии "Телеграфу" подчеркивал важность принципиально ставить вопрос перед западными партнерами о предоставлении нам на каких-то условиях новой военной техники, включая самолеты и системы ПВО), ни в переговорном процессе, ни в смысле усиления (или хотя бы не ослабевания) давления на Россию.

"Украинская армия, действительно, может освободить Донецк и Луганск, если получит приказ Верховного главнокомандующего, который, в свою очередь, должен быть точно уверен, что в игру не вмешается Россия, – прокомментировал "Телеграфу" заявление Данилова военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович. – А пока такой уверенности нет, то и приказ не последует. Именно поэтому Данилов и делает подобного рода оговорки – насчёт мирного населения и жертв. Хотя все прекрасно понимают, что в случае военного решения гарантировать отсутствие жертв среди мирного населения, к сожалению, невозможно. В сумме же это ровным счетом ничего не означает, поскольку мы не можем атаковать и не можем выполнить "Минск". А значит, ситуация пока не изменится".

Что нам следует делать

Безусловно, Украине нельзя быть просто созерцателем того, как перекраивается геополитическая обстановка – и путем ослабления хватки США на мировой арене, и путем заигрывания европейцев с россиянами, и путем нагнетания Россией обстановки вокруг Украины и в Украине – на временно оккупированных территориях.

Нам следует консолидировать усилия с партнерами, понимающими истинную угрозу со стороны России – теми же Польшей, странами Балтии.

Усиливать дипломатическое давление на союзников и соперников, доказывая свою важность как форпоста цивилизованного мира перед российской ордой.

Проводить реальные, а не мнимые реформы, укреплять армию, искать точки соприкосновения на уровне всех политических элит, а не играть в единоначалие.

И, конечно, уделять больше внимания ситуации на Донбассе. Войне, которая для многих остается "где-то там", хоть она восьмой год идет на украинской земле.

Социолог, эксперт по коммуникациям, руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий") Дмитрий Громаков с сожалением отмечает, что вопрос гуманитарной поддержки пострадавших от военного конфликта остается актуальным для Украины.

"По сути, мы еще тяжело переносим последствия активных боевых действий 2014-2015 годов. Поэтому правительство должно иметь протокол и план действий на случай полномасштабного конфликта с РФ", – считает он.

По словам эксперта, есть ряд вариантов решения этого вопроса, которые должны обсуждаться уже сегодня в зоне конфликта.

Создание "зелёных коридоров" для эвакуации гражданского населения (по ним могут перемещаться только люди без оружия), а также "зелёных зон" в крупных населенных пунктах, где гражданские могу чувствовать себя спокойно (там должно быть запрещено размещение тяжёлого вооружения любого калибра или вообще находиться с оружием). Массированная информационная кампания по линии соприкосновения – о необходимости эвакуации гражданского населения, проживающего в зоне огневого поражения. Гуманитарные миссии должны осуществлять давление на российскую сторону по ряду позиций, включая в случае эскалации – запрет перемещения гражданских в районе линии соприкосновения и "серых зон".

Дмитрий Громаков уверен: "Украина как государство должна иметь собственный план и инфраструктуру гуманитарной поддержки граждан в случае любых силовых действий по освобождению оккупированных территорий. К тому же, специально для решения этих задач создано новое подразделение Симиков — военно-гражданского сотрудничества, специально для решения гуманитарных задач в условиях военных конфликтов".

Ранее о главных вызовах осени-2021 и не только "Телеграф" побеседовал с экс-заместителем министра внутренних дел Украины, бывшим губернатором Закапатья и Луганщины, народным депутатом Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадием Москалем.