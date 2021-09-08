Подготовка к зиме провалена, как и вакцинация. Недовольство скоро выплеснется на улицы, - Геннадий Москаль

Бывший народный депутат жестко прошелся по действующей власти, раскритиковав ее за бездействие по ключевым для украинского народа вопросам

Во вторник, 7 сентября, начала работу шестая сессия Верховной Рады Украины 9-го созыва. Фактически это означает старт нового политического сезона в Украине. Среди главных тем осени также отопительный сезон и ситуация с новой волной пандемии коронавируса.

О главных вызовах осени-2021 и не только "Телеграф" побеседовал с экс-заместителем министра внутренних дел Украины, бывшим губернатором Закарпатья и Луганщины, народным депутатом Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадием Москалем.

– Какие главные угрозы стоят перед Украиной этой осенью?

– Главная угроза – экономика. Если нет денег, то что же мы будем противопоставлять всем проблемам, включая безопасностную, социальную (тарифы, цены, демографический кризис), эпидемиологическую? Основная проблема – экономическая слабость Украины. Чтобы исправить ситуацию, надо не заниматься болтовней, а вносить в парламент законы, принимать правительственные постановления, направленные на преодоление негативных явлений в экономике. А у нас рассуждают, что дал визит Зеленского к Байдену.

С точки зрения поддержки украинской экономики – ничего! Америка не будет за нас наводить порядок на нашей земле. И депутатам, правительству, сейчас надо сосредоточиться на решении экономических вопросов, обеспечении нормального прохождения отопительного сезона, сдерживании цен и тарифов. Это главное, я считаю. Остальное – ля-ля-ля-болтовня.

– 7 сентября начала работу после летних каникул Верховная Рада. Чего ждете от нее?

– А что от нее ждать? Ничего не жду. Нет целесообразности даже наблюдать за потугами этого парламента. Они по своему умственному развитию не видят проблем, потому не подают законопроектов, которые улучшили бы экономически-социальную ситуацию в стране.

Еще в советское время учили политэкономике. Поясняли, что экономика – основа, а остальное (политические партии, общественные организации, всякие ассоциации, которые ничего общего не имеют с экономикой) – лишь надстройка. У нас же надстройка стала основным, а базиса – нет.

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– Какие главные конфликты предвидите?

– По экономическим вопросам. Чем слабее экономика, тем больше социальных проблем. А если социальные проблемы не решаются, как у нас, то общество начинает кипеть в виде пикетов, митингов, перекрытия улиц, трасс. К этому всё идет из-за неудачного управления Зе-командой страной в целом и экономикой в частности. И недовольство очень скоро выплеснется на улицы.

– Какие позитивные и негативные изменения происходят в Украине на региональном уровне?

– Позитивных нет. Высота флагштока – точно не позитив. Зеленский как президент почти не ездит в регионы, премьер тоже… Окопались в Киеве. Глав облгосадминистраций (ОГА) назначают вручением удостоверений там же. Вручили – и поезжайте в регионы. Ранее представляли глав ОГА президент, премьер, глава Офиса президента. А сейчас? Губернаторы меняются как перчатки. После меня в Закарпатье – уже 5-й глава ОГА. Это что, способствует стабильности?

Регионы должны решать социальные, экономические проблемы, заниматься созданием новых рабочих мест, расширяя базу налогообложения. Но этого нет, в том числе "благодаря" так называемой децентрализации. Это самая провальная реформа. Ликвидировали райсоветы, у которых на балансе была почти вся социальная инфраструктура – больницы, садики, школы, спортивные объекты, дворцы культуры и так далее. Раньше это всё обеспечивали райсоветы и районные госадминистрации. Сегодня всё передали в громады. Но не дали им дополнительных ресурсов. Котельные, которые отапливали те или иные населенные пункты, школы, садики, дома престарелых – всё сегодня на балансе громад. А это юрлица, газ не по 7,99 грн за куб.

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В Закарпатье из 64 громад только две вытягивают расходную часть бюджета. А 62 – в пролете. Кассовые разрывы огромные. И теперь еще и газ им предлагаю газсбыты от 12 до 20 грн за кубометр. А у них нет денег таких, они не готовы к отопительному сезону. Ранее этим занимались ОГА, РГА. Они четко знали, сколько нужно газа, угля (ведь не все на газе, некоторые даже на дровах) для отопления тех или иных объектов. А у нас даже угля нет. Его возят из США, из других стран. Многие села на угле. Никто не знает – откуда брать, сколько брать. Многие громады просто не готовы к зиме.

Резко пошло сокращение школ (в том числе музыкальных, художественных), садиков. Нет денег даже на содержание персонала. Это – экономический кризис, который стремительно перерастает в социальный.

– Как оцениваете действия власти в борьбе с пандемией?

– Как и прочие ее действия. Полный провал. Чуть более 4 млн вакцинированных на данный момент – это лишь 10% населения. А надо около 70%, чтобы, как модно говорить, появился коллективный иммунитет. Мы используем лишь то, что нам дают. А дают зачастую позже остальных, да еще и вакцину на грани истечения срока годности. Колют одной, потом другой. От разных стран. С таким подходом появится не иммунитет, а дополнительные проблемы со здоровьем.

Получается, что деньги у нас есть только на Большую стройку. Остальные – в минусе. Даже военные имеют долги по зарплате, боевые не выплачиваются. Если человек умрет – какая ему разница, по какой дороге его повезут хоронить? Нет борьбы за жизнь, подготовка к зиме провалена, как и вакцинация. И никакой дядя Джо эти наши проблемы не решит.

– Почему конфликт на Донбассе фактически заморожен?

– Потому что амбиций много, патриотических лозунгов много, а на практике – никто ничего не делает. Что мы услышали после переговоров Зеленского с Байденом? Очередную глубокую озабоченность. В Минском формате – тупик, в нормандском – тупик. Кто обещал нам за год закончить войну? Так выполняй свое предвыборное обещание! Каждый день стреляют, почти каждый гибнут люди. Никакой адекватной реакции со стороны Офиса президента.

Обмена пленным нет, разведение войск привело к обострению, КПВВ практически не работают. И в Офисе президента нет никакого видения, как закончить конфликт на Донбассе, как вернуть Крым. Прошел распиаренный саммит Крымской платформы. Поговорили, вареники с вишнями поели – и что изменили? Только пошли новые аресты в Крыму.

– Стоит ли привлекать США к разрешению ситуации на Донбассе?

– А что США, разве, являются участником Трехсторонней контактной группы или Нормандского формата? Да и хотят ли они сами этого? Да и поможет ли это, даже если захотят? Никто за нас кроме нас не будет решать наши проблемы. Ни США, ни Германия, ни Франция, ни Китай. Но мы почему-то хотим, чтобы кто-то что-то делал за нас.

Ранее эксперты рассказали "Телеграфу" о вызовах, связанных с учениями Путина и Лукашенко, а также о том, чего украинцам ждать этой осенью от власти.