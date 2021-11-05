Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала

Сегодня, 5 ноября, вскоре после подписания новым спикером Рады – Стефанчуком – так называемого «закона об олигархах», его подписал и президент Зеленский.

Учитывая, как «слуги» принимали этот закон – с массой нарушений, с переголосованием поправок, с отставкой Разумкова, выглядит так, что благими намерениями выслана дорога в ад.

Главная особенность – так называемый «реестр олигархов», который собираются составлять с помощью СНБО.

И это якобы сделает невозможным существование олигархической системы, минимизирует ее влияние на политику.

Но скорее это похоже на инструмент борьбы с оппонентами, причем, не только политическими, но и экономическими, мировоззренческими.

Последняя социология показывает – более 70% людей считают, что страна двигается в неправильном направлении. Получается – это всё оппоненты власти. И власть с помощью «закона об олигархах» будет бороться и с этими людьми. В том числе – путем наступления на свободу слова. Это закон может быть весьма эффективным и в этом смысле. Взять под контроль СМИ, чтобы те подавали «правильную» (с точки зрения власти) информацию. Корректировать реальность. Как корректирует действующая власть результаты выборов. Особенно явно это было видно весной на 87-м избирательном округе в Ивано-Франковской области, где «победил» Вирастюк.

С менее явным вмешательством админресурса, но тоже весьма спорно прошли выборы 31 октября на округах в Херсонской и Черкасской областях, а также в Харькове. Маленькая явка способствовала фальсификациям и манипуляциям.

Ничего хорошего в связи с подписанием и скорым вступлением в силу «закона об олигархах» нас не ждет. Думаю, нужно подавать представление в Конституционный суд касательно это так называемого «закона». Такого нет ни в одной стране. Зато есть достаточно органов, которые могут уменьшать влияние олигархов, бороться с монополистами. Это и Антимонопольный комитета, и НАБУ, и САП. Надо лишь чтобы они работали эффективно, а не фиктивно.

Олигархи невозможны без власти. Если крупный бизнесмен не имеет никаких отношений с властью, он никогда не сможет быть олигархом.

Не исключаю, что вскоре мы увидим в Украине передел. Одних условных олигархов «раскулачат», а других – создадут. За их счет. «Раскулачат» — в смысле лишат доступа к монополиям. К недрам, к каким-то бюджетам, потокам. А других туда заведут. То есть, заменят «чужих» олигархов «своими». А то и сами станут ими.