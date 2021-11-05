Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала

Сьогодні, 5 листопада, невдовзі після підписання новим спікером Ради – Стефанчуком – так званого «закону про олігархів», його підписав і президент Зеленський.

Враховуючи, як «слуги» ухвалювали цей закон – з масою порушень, з переголосуванням поправок, з відставкою Разумкова, виглядає так, що добрими намірами вимощено дорогу до пекла.

Головна особливість – так званий «реєстр олігархів», який збираються складати за допомогою РНБО.

І це нібито унеможливить існування олігархічної системи, мінімізує її вплив на політику.

Але скоріше це схоже на інструмент боротьби з опонентами, причому не лише політичними, а й економічними, світоглядними.

Остання соціологія показує – понад 70% людей вважають, що країна рухається у неправильному напрямку. Виходить – це все опоненти влади. І влада за допомогою «закону про олігархів» боротиметься і з цими людьми. У тому числі шляхом наступу на свободу слова. Цей закон може бути дуже ефективним і в цьому значенні. Взяти під контроль ЗМІ, щоб ті подавали «правильну» (з точки зору влади) інформацію. Коригувати реальність. Як коригує чинна влада результати виборів. Особливо це було видно навесні на 87-му виборчому окрузі в Івано-Франківській області, де «переміг» Вірастюк.

З менш явним втручанням адмінресурсу, але також дуже спірно пройшли вибори 31 жовтня на округах у Херсонській та Черкаській областях, а також у Харкові. Маленька явка сприяла фальсифікаціям та маніпуляціям.

Нічого хорошого у зв’язку з підписанням та швидким набранням чинності «законом про олігархів» на нас не чекає. Думаю, треба подавати подання до Конституційного суду щодо так званого «закону». Такого немає в жодній країні. Проте є достатньо органів, які можуть зменшувати вплив олігархів, боротися з монополістами. Це і Антимонопольний комітет, і НАБУ, і САП. Потрібно лише щоб вони працювали ефективно, а не фіктивно.

Олігархи неможливі без влади. Якщо великий бізнесмен не має жодних стосунків із владою, він ніколи не зможе бути олігархом.

Не виключаю, що невдовзі ми побачимо в Україні переділ. Одних умовних олігархів «розкуркулять», а інших – створять. За їхній рахунок. "Розкуркулять" — у сенсі позбавлять доступу до монополій. До надр, якихось бюджетів, потоків. А інших туди заведуть. Тобто замінять «чужих» олігархів «своїми». А то й самі стануть ними.