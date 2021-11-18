Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан

Наконец увидевшее свет расследование журналистов Bellingcat о провале летом 2020 года спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", подчеркивает как минимум некомпетентность действующей украинской власти.

Новая власть, которая в результате выборов в 2019 году приступила к выполнению обязанностей, к сожалению, не имела опыта, стратегического мышления, компетентности для решения важнейших внутренних и внешних вопросов. Политика была направлена на то, чтобы совершить реваншистский демонтаж всего того, что было создано предшественниками.

Увы, но победили тогда узкопартийные, личные пиарные интересы. Причем происходило это под влиянием определенных сил, которые вернулись в Украину. В том числе под влиянием Коломойского.

Всё это в итоге повлияло на позиции власти касательно операции "Авеню", подробности которой стали известны после публикации 17 ноября 2021 года расследования Bellingcat.

Расследование, на мой взгляд, должно было выглядеть более острым. Но, возможно, встречи Зеленского с руководителем МИ-6 в Великобритании, приезд сюда заместителя главы британской разведки, в какой-то мере что-то скорректировали и смягчили в окончательном варианте публикации.

Но даже из этих материалов понятно, что операция с целью выманивания и задержания "вагнеровцев" – была. О ней знали и президент Зеленский, и глава его Офиса – Ермак.

И она именно ими спецоперация была отсрочена под предлогом того, что в конце июля вступали в силу договоренности о "всеобъемлющем перемирии" на Донбассе. И эта позиция – спасательный круг для Офиса президента. То, что может хоть как-то оправдать отсрочку операции.

При этом и президент, и руководитель его Офиса, и ОП в целом долгое время врали нации, мировому сообществу, будто такой операции не было. Перекручивали факты. И это уже играет против них. Ведь правда всё же вышла наружу.

Лишь 24 июня 2021 года Зеленский признался, что перед началом спецоперации позвонил белорусскому президенту Александру Лукашенко и предупредил о ней.

В итоге "вагнеровцев" задержали в Беларуси и в итоге передали России.

Как верховный главнокомандующий, президент имеет право дать санкцию как на проведение, так и на запрет подобной операции. Потому что здесь есть как оперативная, так и политическая составляющая. И они не всегда совпадают. Возможно, в этой ситуации как раз преобладала политическая составляющая. Но об этом следовало тогда сразу сказать народу. А махинации, манипуляции и ложь, естественно, вызвали негативную реакцию, подозрения в государственной измене, превышении полномочий теми людьми, которые, как сейчас выясняется (как тот же Ермак) не имели на тот момент доступа к гостайне.

Не исключено, что всё происходило под неким внешним влиянием. Ходит немало разговоров об подозрительных контактах с РФ определенных чиновников из ОП.

Безусловно, обнародованное расследование заслуживает пристального внимания. И окончательное решение касательно виновных в срыве операции по задержанию "вагнеровцев" должен вынести суд. А чтобы он вынес такой решение, нужно, чтобы было возбуждено уголовное производство, а также восстановлена нормальная Временная следственная комиссия (ВСК) в Верховной Раде.

Потому что обнародованные накануне выхода расследования Bellingcat промежуточные итоги расследования операции по "вагнеровцам" нынешней парламентской ВСК вызывают большие сомнения.

Уверен, что в рамках этих институций – политической и правовой – должно быть проведено новое расследование по "вагнеровцам", отталкиваясь от информации, обнародованной Bellingcat.

Но судя по позиции, которую сейчас заняли по этому делу президент и его Офис, вряд ли такое возможно при нынешней власти.