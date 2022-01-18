Главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" заявил, что не считает Порошенко — "Лидером Оппозиции" и объяснил почему

ЗАРАНЕЕ ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, ЧТО Я ОПЯТЬ НИ С ТЕМИ, И НИ С ТЕМИ…

Тут одни друзья пишут, что 17-е число определит, кто с кем и кто по какую сторону баррикады…

А другие пишут, что так сильно разочаровались в Порошенко за пять лет, что теперь им его не жалко…

При этом я, конечно же, не разделяю ни обвинений, ни навязчивого желания власти посадить "лидера оппозиции".

Я искренне считаю, что уголь с ДНР по грабительски низким ценам мы покупали правильно, потому что не торговля это была по большому счету, а военная хитрость. Не допустили блэкаута в городах-миллионниках посреди зимы на второй год войны.

И честь и хвала нашим разведчикам и контрразведчикам, что каким-то образом умудрились наладить контрабандные поставки запчастей к нашей военной технике из продажной, коррумпированной России за кэш во время войны. Честь и хвала! А никакое не преступление по большому военному счету.

А вот локальным "расследователям", что "вскрыли" эту схему работы нашей агентуры никакая не честь и не хвала…

Но моя проблема опять в том, что я не могу солидаризироваться ни с одной из сторон.

Потому что не считаю Порошенко никаким ни "лидером оппозиции". Уже два года не считаю. И потому мне опять не хочется занять место ни с какой из сторон этой искусственной "баррикады".

Потому что Лидер Оппозиции — живет болью и интересами своей страны. Своего избирателя. А не только своими собственными "неприятностями" с уголовными делами.

Потому что Лидер Оппозиции не замолкает на пол года, когда против него прекращаются уголовные дела.

Он лезет на рожон. Он озвучивает то, что болит его избирателю. Он, основываясь на своем богатом опыте государственного деятеля, — предлагает свои варианты решения перезревших проблем.

Настоящий Лидер Народной Оппозиции — перед прилетом в страну, где его могут арестовать по политически мотивированному обвинению, пошел бы в один из ведущих Европейских или Британских Университетов — и произнес бы там, как Черчиль, свою Фултоновскую речь!

В которой очертил бы "правильные" на его взгляд шаги во внешней политике.

В которой бы изобличил антинародную налоговую анти-реформу им.Гетьманцева, от которой стонут миллионы его избирателей.

В которой бы покаялся, признав свои прошлые ошибки.

В которой бы он, настоящий Лидер Оппозиции, очертил бы конкретный план действий по спасению страны в тяжелейших обстоятельствах.

И призвал бы своих сторонников следовать этому плану с ним или без него!

Эту речь обсуждали бы сегодня весь день и мы с вами, и все мировые СМИ… А не пикантные подробности толкотни и хамства в аэропорту полицейских с депутатами-сторонниками…

И тогда, уж простите меня на слове, народ массово вышел бы сегодня на улицы, чтобы защитить Лидера, который, не жалея живота своего, принимал на себя удары пять тяжелых лет во власти и не избегал личных трудностей, два года продолжая защищать свой народ, находясь в оппозиции…

Увидели ли мы сегодня возвращение в страну такого Лидера Оппозиции? Боюсь, что я — нет.

Публикация Михаила Кухара в соцсети