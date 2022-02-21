Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Специально для "Телеграфа"

Можно абсолютно уверенно заявить, что признание Россией (а точнее – Путиным и его окружением) т.н. "ДНР" и "ЛНР" – это был не экспромт, не скоропалительное решение. Тем более, что премьер Мишустин во время выступления на Совбезе признал, что российское правительство много месяцев готовилось, стараясь нивелировать негативные последствия такого шага.

У меня вопрос – а чем занималось в это время украинское правительство? Ведь инициатива от российских коммунистов касательно признания "Л-ДНР" была анонсирована еще в середине января.

Что касается показательного собрания Совбеза, предваряющего обращение и указ Путина, то разного рода российские чиновники и политики не в первый раз "палятся" на наручных часах. В этот раз попался министр обороны Шойгу, чьи часики попали в кадр. И оказалось, что "прямая трансляция" была записан как минимум за 5 часов до того как вышла в эфир.

Это логично, потому что в течение времени, которое минуло после этого кремлевского сборища, подготовить часовой академический спич Путина было просто невозможно. Всё было заранее подготовлено. Как и все провокации с обстрелами на Донбассе, фейковые сообщения об обстрелах российской территории, фейковые обезвреживания "Жигулей" с двумя сотнями кг взрывчатки, с помощью которой "бандеровцы хотели взорвать мирных беженцев, убегающих от обстрелов".

Всё это вкупе было заранее срежиссировано – и выполнено в соответствии с заранее полученными установками.

Путин, оказывается, не только успел признать "молодые республики", но и подписал договора о дружбе и взаимопомощи с "вдруг" появившимися в Москве марионеточными правителями "Л-ДНР" – Пушилиным и Пасечинком.

И то, когда на оккупированные территории официально введут российские войска (хоть с триколорами РФ, хоть под видом миротворцев – с голубыми касками и повязками) – вопрос ближайшего времени.

А дальше ситуация, будет разыгрываться, с моей точки зрения, по далеко не лучшему для нас сценарию. Потому что всё происходящее до боли напоминает действия РФ в Грузии в 2008-м. Используя присутствие так называемых "миротворцев" в Южной Осетии, из-за их спин которых постоянно велись обстрелы разной интенсивности территории Грузии. А после того, как Грузия вынуждена была ответить на подавление огня, эти самые "миротворцы" сформировали танковые колонны – и двинулись на Тбилиси. Прикрываясь тезисом о том, что "проклятые грузины обстреляли наших миротворцев".

Это, увы, мне видится наиболее вероятным в ближайшем будущем сценарием действий России в Украине.

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