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Путин попробует повторить в Украине грузинский сценарий. И это опасно - Георгий Тука

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Георгий Тука Георгий Тука
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Россия может устроить очередную волну кровопролития на Донбассе. Теперь официально Новость обновлена 21 февраля 2022, 23:51
Россия может устроить очередную волну кровопролития на Донбассе. Теперь официально

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Специально для "Телеграфа"

Можно абсолютно уверенно заявить, что признание Россией (а точнее – Путиным и его окружением) т.н. "ДНР" и "ЛНР" – это был не экспромт, не скоропалительное решение. Тем более, что премьер Мишустин во время выступления на Совбезе признал, что российское правительство много месяцев готовилось, стараясь нивелировать негативные последствия такого шага.

У меня вопрос – а чем занималось в это время украинское правительство? Ведь инициатива от российских коммунистов касательно признания "Л-ДНР" была анонсирована еще в середине января.

Что касается показательного собрания Совбеза, предваряющего обращение и указ Путина, то разного рода российские чиновники и политики не в первый раз "палятся" на наручных часах. В этот раз попался министр обороны Шойгу, чьи часики попали в кадр. И оказалось, что "прямая трансляция" была записан как минимум за 5 часов до того как вышла в эфир.

Это логично, потому что в течение времени, которое минуло после этого кремлевского сборища, подготовить часовой академический спич Путина было просто невозможно. Всё было заранее подготовлено. Как и все провокации с обстрелами на Донбассе, фейковые сообщения об обстрелах российской территории, фейковые обезвреживания "Жигулей" с двумя сотнями кг взрывчатки, с помощью которой "бандеровцы хотели взорвать мирных беженцев, убегающих от обстрелов".

Всё это вкупе было заранее срежиссировано – и выполнено в соответствии с заранее полученными установками.

Путин, оказывается, не только успел признать "молодые республики", но и подписал договора о дружбе и взаимопомощи с "вдруг" появившимися в Москве марионеточными правителями "Л-ДНР" – Пушилиным и Пасечинком.

И то, когда на оккупированные территории официально введут российские войска (хоть с триколорами РФ, хоть под видом миротворцев – с голубыми касками и повязками) – вопрос ближайшего времени.

А дальше ситуация, будет разыгрываться, с моей точки зрения, по далеко не лучшему для нас сценарию. Потому что всё происходящее до боли напоминает действия РФ в Грузии в 2008-м. Используя присутствие так называемых "миротворцев" в Южной Осетии, из-за их спин которых постоянно велись обстрелы разной интенсивности территории Грузии. А после того, как Грузия вынуждена была ответить на подавление огня, эти самые "миротворцы" сформировали танковые колонны – и двинулись на Тбилиси. Прикрываясь тезисом о том, что "проклятые грузины обстреляли наших миротворцев".

Это, увы, мне видится наиболее вероятным в ближайшем будущем сценарием действий России в Украине.

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