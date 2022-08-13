Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко специально для "Телеграфа":

Полномасштабное вторжение в Украину серьезно отразилось на российской экономике, отбросив ее на четыре года назад лишь за первые три месяца после нападения. Об это пишет издание Bloomberg, оценивая сложившуюся ситуацию как один из самых продолжительных спадов в истории рф.

Думаю, данные соответствуют действительности. И санкции за агрессию против Украины, действительно, отбросили рф назад. Но не развалили ее экономику.

К сожалению, у россиян еще есть силы вести войну. И не думаю, что экономически как-то можно на это повлиять.

Даже если введут газовые или нефтяные санкции – наиболее болезненные для рф – сделать это радикально и быстро Запад (прежде всего – Европа) не сможет. Потому что получился замкнутый круг. С одной стороны – ввели санкции, с другой – цены на газ поднялись до одурения. К тому же, рф научилась обходить некоторые санкции. И желающих ей в этом помочь, увы, – хватает.

С помощью санкций выиграть войну нереально. Потому что экономики Европы и россии очень связаны. И в данный момент именно европейская экономика потеряла больше, чем российская. Потому так сложно даются новые пакеты.

Экономическими ограничениями заставить россию капитулировать в обозримом будущем невозможно. Да, ее можно отбросить назад. Да, она теряет. Но проблемы – не радикальные. Не способные остановить войну, которая продолжать уничтожать людей и экономику Украины.

Было бы хорошо, если бы нам дали ВСЁ, чего мы просим (и что нам обещали) по части вооружений и не только. Но нам же дают это дозировано. По чуть-чуть.

Между тем, экономика украинская – в критическом состоянии. Без дотаций она бы вообще рухнула.

На данный момент мы вместо НАТО ведем войну с россией. А НАТО делает вид, что войны нет. А мы сами не можем вытянуть. Ведь рф – громадная страна, у нее фактически бесконечные ресурсы. И выиграть войну, сражаясь исключительно на своей территории с противником, без вторых фронтов союзников, получая лишь дозированную помощь, неся ежедневные колоссальные потери, в надежде, что когда-нибудь санкции себя покажут – невозможно. Надо быть реалистами. И даже при всем нашем мужестве и факторе своей земли – мы не можем при такой слабой (будем откровенными!) поддержке Запада разгромить россию. Нанести ей сокрушительное поражение на поле боя. Тем более, что сам Запад, похоже, боится такого исхода событий.

А санкции… Что санкции? Они ведь рикошетом бьют и по Западу. И тот уже даже ослабляет некоторые из них.