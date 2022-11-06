Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа":

Представители Офиса президента заявили, что цивилизованному миру следует наказать Иран за поставки оружия россии и разным террористическим организациям. При этом санкций и эмбарго явно недостаточно, звучат предложения о необходимости нанести удар по предприятиям в Иране, которые производят беспилотники и другое вооружение.

В свою очередь, Иран, который уверял, что его дроны не имеют отношения к атакам на Украину, признал, что всё же предоставил рф боевые беспилотники. Правда, традиционно врет, что поставил их немного и до полномасштабного российского вторжения в нашу страну.

Из Тегерана всё настойчивее звучат постоянные призывы к Киеву – поговорить…

То, что Иран испугался – это хорошо. Этому, думаю, поспособствовали слова Байдена, который сказал о возможном скором освобождении Ирана.

Видимо, он что-то знает о ситуации. Впрочем, нестабильность в Иране и так видна всем. Постоянные протесты, внутренняя и внешняя конфронтация всех со всеми.

Вполне возможно, что иранская система – исламистски-террористическая – не такая сильная, какой пытается казаться.

Надо, чтобы иранцы боялись поставлять оружие русским. Думаю, что мировое сообщество сможет этого добиться. Тем более, что глядя на происходящее в Украине, мир держит в уме Израиль, Тайвань и так далее.

Важно, наконец, понять, что идеализм в отношениях с Ираном (какие-то сделки), с рф и путиным (попытки договориться) – неуместен. Все, кто пытает их обнять, погладить, приголубить, поступает как человек, пытающийся делать то же самое с бешеной собакой. Она в итоге укусит – и ты умрешь.

А все примирительны возгласы и статьи – из разряда осваивание российских денег, которые Кремль на пропаганду не жалеет. Отсюда все эти мантры о том, что Европа замерзнет, Киев станет безлюдным, что надо договариваться.

Ничего у них не выйдет, потому что путин настолько брутальный негодяй, что не даст более мелким негодяям, в том числе иранским, роль первой скрипки.

Важно запугать Иран. Его руководство. Пригрозить им уничтожением. И даже уничтожать, как уже с некоторыми делается. В том числе – уничтожать производство дронов, ракет и так далее.

Пусть это странно прозвучит, но есть некий позитив в том, что Иран влез в войну против Украины, явно став на сторону россии. Всем стало очевидно, что это – угроза не только нашей стране, и не только от россии. Своей безумной агрессией путин подвязал к войне с Украиной еще и безопасность ближневосточного региона. Тем важнее становится уничтожение режимов, подобных российскому, иранскому иже с ними.