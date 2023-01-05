Белорусский журналист, работающий в Украине, Денис Стаджи специально для "Телеграфа" рассказал, что Лукашенко уже предпринимал наглую попытку встать во главе России, а теперь стремится стать преемником Путина

Много лет назад Александр Лукашенко предпринял попытку стать преемником Бориса Ельцина. Немногие знают, что ему это практически удалось. Тяга к власти у Лукашенко неодолима – так что теперь он, судя по всему, хочет стать преемником уже Путина. По крайней мере, многое на это указывает.

Специфическая новостная картина, которую рисуют белорусские госСМИ, в последние пару месяцев дополнилась новыми красками. Все более заметно, что Александра Лукашенко показывают как все более влиятельную фигуру на постсоветском пространстве. Как политика, способного решать самые сложные проблемы, как того, с кем обязательно консультируется Владимир Путин и кто пользуется безоговорочным влиянием на всех этажах российской власти.

Вот простой пример: сообщение от 25 декабря, когда Лукашенко приехал в Санкт-Петербург на саммит СНГ:

Как видим, и почести Лукашенко оказывают, как Путину ("Аурус" подали), и сразу два губернатора в аэропорт примчались, чтобы встретить… Еще полгода назад ничего подобного президент Беларуси себе не позволял – "знал свое место". Но последние два месяца – позволяет все чаще.

У автора этой статьи возникло своего рода "дежавю": практически повторяется картина четвертьвековой давности, когда Лукашенко предпринял наглую попытку встать во главе России.

История первой попытки

Придя к власти в 1994 году, первые несколько лет Александр Лукашенко укреплял свою власть в Беларуси – избавлялся от оппозиции, брал под контроль денежные потоки, распустил независимый от него парламент и назначил другой, всегда и во всем согласный, уничтожал независимые СМИ. А в период с 1997 по 2000 годы Лукашенко при поддержке своего окружения начал разыгрывать различные комбинации, которые позволили бы ему взобраться на российский трон.

Отличный пиарщик, Лукашенко рисовал для рядовых россиян убедительную картинку Беларуси как страны, где работают заводы, где сохранены колхозы и совхозы, где нет олигархов и не было "обвальной приватизации", где сохранены бесплатные медицина и образование, где совсем нет безработицы. Его сторонниками в Москве чаще были такие публичные политики, как Геннадий Зюганов, Геннадий Селезнев, Евгений Примаков и Юрий Лужков. Они помогли Лукашенко сформировать мощное лобби в московских политических кругах, причем в самых разных.

В свою очередь, российские писатели-"почвенники", с которыми он в то время много общался (Станислав Куняев, Александр Проханов), внушали ему, что именно "батьке" суждено стать собирателем восточнославянских земель. Так что не случайно многочисленные поездки Лукашенко по различным регионам России в какой-то момент начали сильно напоминать предвыборные вояжи.

В 1996-1997 годах Лукашенко очень успешно ездил по регионам России, демонстративно общаясь с губернаторами и народом "мимо" Москвы. Дошло до того, что окружение Ельцина убедило его в том, что поездки Лукашенко могут быть опасны для центральной власти в Кремле. Тогда для белорусского президента резко "перекрыли кислород" в плане поездок по регионам – под давлением Москвы местные руководители перестали его приглашать. Но у Лукашенко оставалось мощное лобби в руководстве России – в том числе среди военных, которые были недовольны прозападным курсом Ельцина и Козырева.

Чтобы воцариться в Кремле, глава Беларуси использовал идею Союзного Государства РФ и РБ. Он настаивал, что в Союзном Государстве должен быть сперва принят Конституционный акт. И согласно ему граждане Беларуси могли бы участвовать в выборах в России, так как было бы единое союзное гражданство. Шансы у Лукашенко быть избранным президентом РФ тогда были высокие – его популизм находил живой отклик у российской публики.

Стать во главе России Лукашенко попытался в 1997 году, когда Ельцин приходил в себя после операции на сердце. Тогда как раз готовилось преобразование Сообщества Беларуси и России в союзное государство. Со стороны всё, что тогда происходило, сегодня выглядит как заговор с целью поставить Лукашенко во главе России с "прикрепленной" к ней Беларусью.

Внешнеполитическая ситуация тому способствовала: началось расширение НАТО на восток – в блок было решено принять сразу семь стран. В ответ Евгений Примаков активно продвигал идею российско-белорусского союза. Российская оппозиция требовала от руководства России "активно пойти навстречу единственному союзнику России на международной арене" – Беларуси.

За март 1997 года в аппарате Лукашенко был подготовлен очень своеобразный проект договора о российско-белорусском союзе. В нем было оговорено, что верховная должность в белорусско-российском государстве является сменной: два года союзом управляет один президент, следующие два года – другой.

В свою очередь, Статья 18 проекта договора определяла порядок формирования Высшего Совета Союза. Там были зарезервированы места для глав Беларуси и России, премьер-министров и спикеров палат парламентов обеих стран, а также для председателя исполкома Союза. При таком раскладе Ельцин автоматически терял контроль над Высшим Советом. Четыре белорусских голоса плюс голос спикера Госдумы Геннадия Селезнева (противника Ельцина) обеспечивали Александру Лукашенко победу в любом голосовании.

Был подготовлен и проект устава российско-белорусского союза. В нем, например, говорилось: "Решения Высшего Совета Союза обязательны для органов Союза и для органов исполнительной власти государств-участников". А в федеративном парламенте предусматривалось равное представительство белорусских и российских депутатов. Это при том, что в России тогда проживало 150 млн человек, а в Беларуси – меньше 10 млн.

В тот момент Лукашенко был буквально в шаге от российского престола. Но Анатолий Чубайс и дочь президента Татьяна Дьяченко разгадали алгоритм действий белорусского президента. После чего в Беларусь срочно отправили секретаря Совета безопасности РФ Ивана Рыбкина. Ему поручили изъять у Александра Лукашенко экземпляр договора с подписью Бориса Ельцина. Задание было выполнено, хотя переговоры между Рыбкиным и Лукашенко длились всю ночь и сопровождались огромным количеством выпитого спиртного. 2 апреля 1997 года договор о создании Союзного Государства РФ и РБ был подписан – но в совершенно выхолощенном виде. Те, кто присутствовал на церемонии подписания документа, говорят: "На Лукашенко было жалко смотреть".

Дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева в своем блоге вспоминает те события: "Ночью 28 марта первый вице-премьер Анатолий Чубайс звонит в Кремль главе администрации Валентину Юмашеву и говорит, Валя, а ты в курсе, что уже через неделю у нас возникнет новое государство. "В каком смысле?" – отвечает Юмашев. Чубайс говорит, а в таком, что в нем не сильно уже будет нужен российский президент, впрочем, как и российское правительство, и даже наша коммунистическая Дума уже мало кого будет волновать. В ходе разговора выясняется, что в документе, который только сейчас попал на стол Чубайсу для визирования, есть положения, которые, по сути, уничтожают суверенитет России и передают властные полномочия новым органам Союза.

Чубайс и Юмашев начали разбираться. Выяснилось, что Устав этот был подготовлен председателем комитета Думы по делам СНГ коммунистом Тихоновым и замминистра белорусского МИДа (и тоже коммунистом) Антоновичем. Поскольку в российские ведомства он попал как документ Исполкома, в текст никто сильно не вникал, визировали и отправляли выше. Так он и добрался до Белого дома и Кремля. А в Кремле помощник президента по международным вопросам написал записку президенту о том, что Устав надо подписывать, поскольку он полностью соответствует стратегическим интересам России".

Сторонники подписания Союзного договора в версии Лукашенко – а их было немало в администрации Ельцина – настаивали, что это шаг к созданию нового Союза, к которому в будущем присоединятся и Казахстан, и Украина, и Киргизия, а потом и другие страны. Но у оппонентов возникал логичный вопрос: "Что мы будем делать, когда Александр Лукашенко, будучи руководителем Союза и возглавляя Высший совет, начнет заниматься экономикой России, как он это делает у себя дома, или войну Западу объявит?" Устав давал ему такие возможности, не позволить уже было бы невозможно.

Готовится вторая попытка?

Тогда у Лукашенко не получилось возглавить Россию. И он моментально сменил риторику – заговорил про ценность белорусской независимости, про "равноправную дружбу" с Россией, про "многовекторную внешнюю политику". Ну и, конечно, начал брать с Москвы деньгами либо ресурсами за любую международную поддержку.

Так было долго – вплоть до осени 2022-го, когда украинская армия разбила россиян в Харьковской области. Лукашенко почувствовал (а политическое чутьё у него развито невероятно), что трон под Путиным зашатался. И что в России разные группы элит ("башни Кремля") начали готовиться к послевоенному переделу власти. То есть повторяется ситуация конца 90-х, когда некоторым "башням Кремля" нужен харизматичный лидер, которого они могли бы привести к власти в своих интересах.

Лукашенко же продолжает себя позиционировать как "молодой, энергичный, спортивный", он по каждой проблеме имеет собственное мнение и за годы не растерял харизмы удава, выступающего перед кроликами. И теперь он снова "идёт на штурм Кремля". Встречается с губернаторами российских регионов, налаживает отношения "мимо Москвы", принимает у себя Путина и диктует ему картину будущего белорусско-российских отношений.

При этом пропаганда рисует Лукашенко как автора "белорусского экономического чуда", да и само "чудо" тоже рисует, как лидера, который указывает путь развития и Беларуси, и России, как главного миротворца. Да и вообще, вот типичная цитата из пропагандистских славословий: "Экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт: политика Лукашенко держит мир от скатывания в пропасть Содома фашизма".

Сложно сказать, на какой стадии сейчас находится проект "Лукашенко – третий президент РФ". Но не стоит сомневаться в том, что начальник Беларуси попробует его реализовать. Слишком уж он любит власть.