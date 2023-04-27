Офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассказал "Телеграфу", почему страны Латинской Америки и Африки не поддерживают нас

Сейчас много внимания уделяется телефонному разговору, который 26 апреля провели глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и украинский президент Владимир Зеленский.

Строятся предположения по поводу того, приблизит ли он завершение войны в том или ином виде, тем более, что заявлено о наличии неких "точек пересечения".

И хоть украинская сторона уже не раз акцентировала, что мы готовы обсуждать любой мирный план, который не приведет к замораживанию конфликта или к территориальной уступке со стороны Украины, не факт, что нас слышат.

Достаточно вспомнить тот же китайский "мирный план", имеющий весьма неопределенные очертания и не предлагающий вывода войск агрессора с украинской территории.

Или более чем сомнительные "миротворческие" инициативы президента Бразилии – Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Вряд ли исходящие непосредственно от него. Тем более что он сам акцентировал важность участие Китая в процессе гипотетических переговоров между Киевом и Москвой.

Следует понимать, что Китай – это мощный игрок, который серьезно зашел и в Латинскую Америку, и в Африку. А учитывая антиамериканские настроения Китая, указанные регионы не будут играть на нашей стороне. Такова жесткая реальность, которая рано или поздно приведет, возможно, к изменению баланса на уровне Генассамблеи ООН. Поскольку Китай попросту начинает перекупать те или иные страны, начинающие голосовать так, как выгодно Пекину. Что точно не выгодно ни Вашингтону, ни Киеву.

Страны так называемого Глобального Юга, к которым относятся государства Латинской Америки, Африки, Азии, изначально в основном настроены антиамерикански (имеется в виду негативное отношение к США). Поэтому они смотрят на российско-украинскую войну через призму своего отношения к Штатам. Воспринимая ее как столкновение "империалистической Америки" с россией. И отказываются признать тот факт, что как раз рф выступает как империалист и агрессор, пытающийся навязать всем законы даже не ХХ, а ХІХ века.

Украина, к сожалению, борьбу за Глобальный Юг проиграла, как проиграл и демократический Запад борьбу с мифами об имперской Америке. Но речь сейчас прежде всего о нас. Украинская дипломатия ничего не делала за все десятилетия независимости для того, чтобы ситуацию переломить, чтобы сблизиться с указанными регионами. Достаточно посмотреть на количество дипломатических учреждений, которые там имеют Украина и россия. Перевес в пользу последней – раз в десять. рф вкладывала огромные деньги, чтобы не потерять связи, наработанные еще со времен Советского Союза.

Мы же, увы, ничего не сделали, чтобы изменить ситуацию. Даже в последний год были лишь слабые попытки в данном направлении.

Как следствие — страны Глобального Юга даже не столько поддерживают Кремль (это американский нарратив), сколько – не поддерживают нас. И это однозначно нужно менять.