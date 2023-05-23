Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что в самой россии уже пахнет гражданской войной

Пошли вторые сутки после того, как представители "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" с боем вошли в Белгородскую область рф . Я согласен с аналитиками Института изучения войны, которые пишут, что эта операция стала неожиданностью для граждан и руководства страны-агрессора, что она привела к панической реакции .

События в Белгородской области выглядят как отличная информационная, пропагандистски-технологическая операция. Ведь там действуют граждане россии, хоть и имеющие одну цель с Украиной – свержение путинского режима, погрузившего наши страны в войну.

Какого-либо серьезного военного эффекта тут не было и не могло быть. Нет смысла пытаться удержать какие-то не имеющие стратегического значения населенные пункты, тем более, понимая, что на них может обрушиться вся мощь вооруженных сил рф, которые, несмотря на серьезнейшие потери в войне против Украины, имеют еще достаточно сил и средств.

Но вот с точки зрения именно информационно-пропагандистского – эффект колоссальный. В этом смысле действия РДК и легиона "Свобода России" – очень удачная операция. На что указывает явно растерянная, хаотичная, запоздалая реакция и руководства Белгородщины, и собственно Кремля.

Все окончательно поняли, что война пришла на российскую землю. Что никакая это не "специальная военная операция". И если задача данного рейда была в этом – она выполнена на все сто.

Если говорить о политических последствиях, они для российского руководства плачевны. Продолжать утверждать, что "всё идет по плану", не получится. Кремлю и его стаду пропагандистов станет в разы сложнее зомбировать обычных россиян.

Сам Белгород, где всё чаще что-то взрывается , Белгородская область, а также Брянская, где тоже далеко не всё спокойно, явно деморализованы. И там точно растут антивоенные настроения. Подобный эффект, думаю, начнет всё более явно распространяться по всей рф.

Нивелировать этот эффект деморализации и демотивации будет крайне сложно. Тем более что взрывы в стране-агрессоре звучат всё чаще, а неизвестные беспилотники в ее небе – уже скорее правило, чем исключение.

Обвинить в происходящем "укронацистов" не получится, потому что в операции задействованы россияне. И тут уже пахнет гражданской войной.

Всё выглядит так, что Кремль был не готов к такому удару. Ни в военном плане, ни в информационно-психологическом. То, что путин на вторые сутки после происшедшего молчит, тоже много о чём говорит.

Реакция скорее рефлекторная. Объявления (и опровержения) всякого рода эвакуаций, планов "Эдельвейс" для силовиков и т. д. выглядят хаотично, неубедительно.

Я не верю в массовое антипутинское и антивоенное восстание российских масс. Но в середине Кремля такие "звоночки" с Белгородчины могут стать в определенной мере катализатором для недовольства, которое и так есть у определенных групп – по отношению к группе, близкой к путину. Нельзя исключать, что произойдет дворцовый переворот.