Эксперт Аналитического кластера Украинская фабрика мысли рассказала об итогах 2022/2023 маркетингового аграрного года

Изучала итоги завершившегося вчера 2022/2023 маркетингового аграрного года.

Впервые в жизни захотела зиг*а*нуть.

Это кайф, морожено.

Первый полноценно военный сезон, хоть и зацепивший кусок нормальности в виде доэскалационной осенней посевной в 2021.

И вот.

С ракетами, морской блокадой, минированием, при**жженым соседом, хитро**опыми инспекторами, весьма своеобразно трактующими термин "очередь", экспорт выше, чем в 2021/2022.

Да, впритык, да, на локтях, но почти 50 млн тонн+ (здесь и далее цифры на пятницу, без двух последних дней сезона) против 48,4 млн тонн за прошлый.

Каждому, кто сейчас же не начнет гордиться людьми, обеспечившими это чудо, я при встрече просто дам леща.

Помимо итоговой цифры, занимательно, как мы ее достигли и куда все это добро сплавили при закрытых-то де-факто портах и волая, что теперь уж точно кранты.

С удовольствием введу вас в курс дела.

Турция. По пшенице доля направления в экспорте выросла с 10% до 20%, по ячменю с 19% до 23%, по овсу с 0 до 4%, по маслу с 3,5% до 19%. Реджеп-бей, вы себя конечно не обидели, но все равно спасибо.

Вы когда-нибудь видели в официальной статистике прирост в 2109% ? А чтоб денежный эквивалент экспорта за год е*нул с жалких 26 млн долл до полярда? Или как страна за сезон увеличила удельный вес в украинском пшеничном экспорте с 0,5% до 15,8%? Знакомьтесь, Румыния.

Такие же кульбиты демонстрирует Испания, это направление в пшеничной торговле выросло с 0,8% до 14%, объемы взлетели до 2,5 млн тонн. Наверно, что-то случилось.

***Каждый раз когда усомнитесь в поддержке Европы, я буду вспоминать эти цифры.

Китай никуда не исчез, просто стал тише. В ТОП-5 покупателей масла, кукурузы, ячменя.

В Эритрею не продали ни зернышка. Потому что ф*к ю, зетс вай.

Кукурузы на экспорт навалили 29 млн тонн против 23 млн тонн годом ранее. Ну психанули, бывает.

По сое тоже рост физических объемов, В ДВА РАЗА, но там ее изначально вроде железкой возили, особо не надо было перестраиваться.

Цифры подтверждают, что европейские фермеры вовсе не истерички. Но пофиг, нам нужнее.

В пятерке стран покупателей продзерна — Бангладеш, который, конечно, гулял не за свои, а за ООНовские. Ну и кто тут главный спаситель от голода, утрись р**ус**n/я, туда ушел миллион тонн и почти даром. Доля направления в экспорте вросла в два раза.

Цены были сакс. Поэтому даже при повышении физических объемов по отдельным культурам, финансовый результат в категории мог быть хуже прошлосезонного. За все заплатит производитель — это, к сожалению, правда.

Польша. Вообще не приоритет. По пшенице в рейтинге покупателей всего лишь пятая, по ячменю — восьмая, по кукурузе — седьмая, и чого ото було кричать. По рапсу, ржи и всяческим макухам, правда, первая.

Подсолнечник. Да, это боль. Рост экспорта в полтора раза. Почти треть купила Болгария и теперь закрепляется как масштабный производитель подсолнечного масла. Рады за них, но какбе не от всего сердца. Дальше в топе покупателей идут опять же бэшэные румыны.

По маслу все за**ись, только тссс.

Короткие выводы:

1. Рынок — это жидкость. Если где-то перекрыто, товар находит новые пути.

2. Чудеса бывают. Просто в Украине их приходится организовывать самостоятельно.

3. Представителей отрасли — от небольшого фермера и до корпорации с листингом на Лондоне:

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Источник: Facebook-страница Анны Ковальчук.