Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич объяснил "Телеграфу", что стоит за словами белорусского диктатора

В новом интервью самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд интересных заявление о войне россии против Украины.

Так, уверял, что путин не поставил его в известность о том, что готовит полномасштабное российское вторжение, но просил его, в случае чего, "прикрыть".

Кроме того, почему-то сделал выводы, что цели так называемой "специальной военной операции" (по сути – войны) якобы выполнены. Мол, после ее окончания Украина уже никогда не будет так агрессивно себя вести по отношению к россии, как это было до войны.

Я бы рассматривал это интервью Лукашенко в контексте визита в Минск китайского министра обороны.

Лукашенко пытается трансформировать свою позицию несколькими заявлениями. Среди прочего, пытаясь войти в пул государств, которые поддерживают китайскую позицию по завершению войны.

Насколько я понимаю, Лукашенко рассчитывает выйти из тесной связки с россией. Но при этом – не слишком ссорясь с рф или выходя к тем, кто сможет его защитить.

В его заявлениях о том, что имел контакты с ГУР Минобороны Украины, нет ничего удивительного. Украинские официальные спикеры не раз говорили, что предупреждают Беларусь о последствиях агрессивных действий с ее стороны против Украины. И раз такие заявления, в том числе от представителей силовых ведомств, звучали в эфире, значит, озвучивались они и руководству Беларуси, в том числе в непубличных консультациях. Другой вопрос – зачем Лукашенко озвучил это факт. Хоть это и так был секрет Полишинеля.

Что касается его прогнозов, что в Украине к власти придут военные (возможно, даже путем переворота) – это демонстрация во многом неполного понимания лукашенковскими аналитиками реальной ситуации в Украине (что было уже не раз). Да, социология Украины свидетельствует, что военные имеют огромный рейтинг доверия. И да, в следующей Раде, вероятно, будет мощная условная Партия военных. За такую патриотическую политсилу готовы проголосовать многие.

Но это вовсе не значит, как пытаются трактовать в Минске, что будет военный переворот или президент-военный.

Подчеркиваю, это свидетельство отсутствия нормальной аналитики в Беларуси по украинскому направлению.