Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым специально для "Телеграфа" объяснил пагубность политики изоляционизма и замыкания на своих внутренних проблемах

Обострение на Ближнем Востоке, начавшееся 7 октября в результате атаки террористов ХАМАС на Израиль, к сожалению, продемонстрировало, что за океаном некоторые политики продолжают делать неадекватные выводы. Мол, атака ХАМАС на Израиль – это сугубо ближневосточная проблема, не связанная с российской агрессией против Украины.

На мой взгляд, связка здесь самая что ни на есть прямая.

Между тем мир явно раскалывается. И пора делать выводы. Правильные. И принимать решения. Жесткие.

Есть ярко выраженная группа стран, которые позволяют себе не считаться с правами человека, границами других государств, международным правом, глобальной безопасностью и так далее. Определенная связка уже довольно четко оформилась, консолидируясь между рф и Китаем.

Китайское руководство ведет себя довольно жестко внутри своей страны. И на международной арене пытается сделать нечто подобное, надеясь стать центром мира.

Для этого привлекается россия, руками которой на территории Украины идет, по сути, война между западным (демократическим) миром и авторитарными, диктаторскими режимами.

Ни для кого не секрет, что Иран помогает россии воевать с Украиной, предоставляя ей те же беспилотники. Иран же явно причастен к нападению ХАМАС на Израиль.

В этой же компании – Северная Корея, которая, судя по данным разведок, начала активно поставлять россиянам оружие и боеприпасы.

Такое развитие событий в мире, наверное, должно поменять отношение многих стран и их политиков к происходящему. Показать пагубность политики изоляционизма, замыкания лишь на своих внутренних проблемах. Как пытаются делать те же трамписты в США. Как делает победившая на недавних выборах в Словакии партия Роберта Фицо SMER-SD, выступившая против военной поддержки Украины. Я уж не говорю о венгерском премьере Орбане, постоянно подыгрывающем москве.

Такого рода политики с их пагубными идеями являются удобной средой для тех, кто хочет и далее раскалывать мир.

Думаю, должна начаться консолидация тех стран, для которых общечеловеческие ценности и международное право – не просто декларации, а то, на основе чего они собираются далее развиваться. Чтобы просто можно было нормально жить.

Нет сомнений, что следует помочь Израилю справиться с вызовами, которые на него обрушились. Но точно не за счет снижения поддержки Украины. И если мы говорим о возможностях США, тамошние политики должны консолидироваться против общей угрозы, которая лишь географически в разных местах, но – одного порядка.

Наряду с тем, что следует более интенсивно помогать Украине (практически, а не словами), Израилю, американский истеблишмент должен не выпускать из поля зрения Тайвань. Потому что Китай, видя нерешительность Запада, вполне может решить, что – пора.