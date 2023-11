Экс-нардеп Виталий Чепинога специально для "Телеграфа" рассказал о существующих раскладах и о том, стоит ли "менять шило на мыло"

Есть такая давняя украинская народная примета: если нам убедительно и настойчиво рассказывают, что выборы "не ко времени", значит, выборы скоро состоятся.

Действительно, Верховная Рада Украины 9-го созыва завершила свою каденцию. Подходит к концу и первый срок президентства Владимира Зеленского. В октябре этого года и весной 2024-го должны были состояться очередные парламентские и президентские выборы.

Но! В обычных условиях. У нас же условия пока, если вы заметили, не так чтобы совсем нормальные. У нас – война!

Конституция же (статья 83) говорит, что в условиях военного положения полномочия парламента продолжаются вплоть до его (положения) отмены. Закон о военном положении прямо и категорически запрещает проведение любых выборов во время войны.

Казалось бы, все ясно и понятно. Выборы в нынешних условиях провести нет возможности. Да и нужды нет. Тем более что 80 процентов граждан Украины (по данным опроса КМИС) выступают против проведения выборов во время войны, людям выборы сегодня "не горят".

И об этом недавно сказал и сам президент Украины: народ не поддерживает идею выборов. Народ поддерживает идею Победы!

Но уже через несколько дней министр иностранных дел Дмитрий Кулеба намекнул, что возможность проведения выборов все же рассматривается президентом. По данным украинского еженедельника NV, власти готовятся к серьезной ротации в составе Центральной избирательной комиссии, а в парламент уже переданы проекты по изменениям в законодательстве, позволяющим проводить выборы в условиях военного положения.

Cui bono? ("кому это выгодно". — Ред.) — риторически спрашивали древние римляне в подобных случаях.

Прежде всего, провести выборы весной 2024 года было бы выгодно действующему президенту. На сегодняшний день его поддерживает подавляющее большинство населения, а любые возможные конкуренты рейтингово отстают от Владимира Зеленского в разы. Но здесь тоже есть много "но".

В первую очередь, доверие к действующему президенту со стороны украинских граждан носит "кредитный характер". Это доверие под предстоящую победу. И не просто победу, а победу безусловную, несомненную и окончательную. Реалии же говорят нам, что такой победы (с трезубом на Кремле и этапированием пленного Шойгу по Крещатику) в каком-то близком обозримом будущем, скорее всего, не будет. Отрезвляющее интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного британскому "Экономисту" — яркое и красноречивое тому подтверждение.

Кроме того, в рейтинге Владимира Зеленского в последние месяцы серьезно поменялась структура поддержки. А именно: существенно уменьшилось количество "безусловно поддерживающих" и столь же существенно увеличилось количество "скорее поддерживающих". И если обывателю такие изменения не говорят ни о чем, то социологи понимают, что эти "скорее поддерживающие" — это уже почти утраченный электорат. Очень тяжело очаровать назад избирателя, который начал разочаровываться. Он уже находится в поисках новых кандидатов, хотя, возможно, и сам этого не осознает.

Поэтому Владимиру Александровичу было бы политически комфортно провести президентские выборы в ближайшее время и получить второй срок президентства, пока он не вошел в зону большого риска. Победа на выборах даст президенту Зеленскому "дополнительную легитимность", убеждение, что он ведет страну в правильном направлении.

Сложнее с парламентскими выборами. Популярность "Слуги народа" не идет ни в какое сравнение с рейтингами президента, и о каком-либо монобольшинстве в следующем составе парламента можно и не мечтать. О какой-либо конфигурации ситуативного большинства сегодня можно только гадать, поскольку достаточно много неизвестных в этом уравнении. Сможет ли собрать вместе Арестович остатки ОПЗЖ? Пойдет ли самостоятельно на выборы глава Николаевской ОГА Виталий Ким? Сколько голосов наберет Сергей Притула? Будет ли успешен политический проект Тайры? Удастся ли "Евросолидарности" набрать больше голосов, чем "слугам" президента? Будет ли "избирательный блок ветеранов"?

Об этом можем сейчас разве что строить гипотезы. Но один вывод можно сделать уже сегодня: судя по всем имеющимся раскладам, качество следующего парламента будет ничем не хуже, но и ничем не лучше, чем качество нынешнего!

Есть ли смысл менять шило на мыло?

Против проведения выборов можно привести не менее пяти очень серьезных и неопровержимых аргументов:

Во-первых: нет никакой возможности организовать голосование тех украинцев, которые из-за войны выехали из Украины. А таких сейчас семь или восемь миллионов. Это огромная цифра.

нет никакой возможности организовать голосование тех украинцев, которые из-за войны выехали из Украины. А таких сейчас семь или восемь миллионов. Это огромная цифра. Во-вторых: военные ВСУ не только не смогут проголосовать, но и не могут быть избраны на "военных выборах". И очень сложно объяснить такое решение народу.

военные ВСУ не только не смогут проголосовать, но и не могут быть избраны на "военных выборах". И очень сложно объяснить такое решение народу. В-третьих, никак нельзя обеспечить безопасность граждан Украины во время голосования. Потому что невозможно разместить все избирательные участки в укрытиях.

никак нельзя обеспечить безопасность граждан Украины во время голосования. Потому что невозможно разместить все избирательные участки в укрытиях. В-четвертых: выборы требуют огромных расходов из государственного бюджета, которые Украина не может себе позволить, потому что каждая копейка сейчас должна идти на финансирование потребностей Вооруженных Сил Украины.

выборы требуют огромных расходов из государственного бюджета, которые Украина не может себе позволить, потому что каждая копейка сейчас должна идти на финансирование потребностей Вооруженных Сил Украины. В-пятых: не будут учтены голоса миллионов украинцев, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях.

Есть и другие доводы. Например, равный доступ всех кандидатов к медиа, что в условиях "единого телемарафона" реализовать невозможно, или обязательное присутствие на участках международных наблюдателей.

Но это все аргументы юридического, процедурного, технического характера.

Есть еще один мегааргумент, о котором почему-то никто и нигде не говорит.

Выборы по своей сути – это соревнования. Соревнования грязные и неистовые. Выборы – это склоки и дебаты, это скандалы и компроматы, это баталии и судебные процессы, выборы – это конкуренция. Словом, это все то, что является прямым антагонизмом единству нации, о необходимости которого упорно говорится со всех политических трибун. И именно в этом контексте проведение выборов прямо угрожает национальной безопасности Украины. Погрузить всю страну в длительную и опасную политическую борьбу в условиях войны — это абсолютная безответственность. Потому что сегодня речь идет не столько о соблюдении демократических процедур, сколько о выживании ее как нации и независимого государства. Я искренне надеюсь, что люди, принимающие решения, отдают себе в этом отчет.

Словом, сегодня для Украины как никогда актуальны те известные слова американского теолога 19-го века Джеймса Фримена Кларка: "A politician is a man who thinks of the next election; while the statesman thinks of the next generation". Что значит: "Политики думают о следующих выборах, государственники думают о следующих поколениях..." Очень хотелось бы, чтобы государственники в Украине таки взяли верх над политиками.

P. S. Народный депутат от фракции ЕС Алексей Гончаренко утверждает, что президент Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы 31 марта 2024 года.