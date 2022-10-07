Доллар в Украине дорожает: нардеп назвал причину, почему курс валют ползет вверх

Около 130 млрд гривен приходится тратить на войну каждый месяц

Украине приходится ежемесячно тратить на войну с россией около 130 миллиардов гривен, что не может не влиять на курс заокеанской валюты в стране. Несмотря на это, эксперты убеждены, что даже несмотря на такие мощные затраты и постепенное подорожание доллара денег хватает, поэтому сеять панику и переживать не нужно.

Соответствующую информацию в своем интервью для издания "24 канал" сообщил народный депутат Ярослав Железняк, заверив украинцев, что в этом году и в 2023 году проблем с нехваткой денег не будет возникать, ведь международные партнеры и дальше поддерживают Украину финансово.

"В среднем на войну мы тратим около 130 миллиардов гривен, это огромная сумма, мы в мирное время тратили столько на все. К тому же зарабатываем мы примерно 100 миллиардов. Именно поэтому каждый месяц Нацбанк Украины по факту печатает 30 миллиардов гривен", – объяснил он.

По словам народного избранника, на сегодняшний день именно в этом и заключается появление конфликтной ситуации между Национальным украинским банком и Министерством финансов, мол, когда НБУ занят печатью гривен, курс на валюту растет, что в дальнейшем провоцирует сложности в конструкциях макроэкономической стабильности.

Ранее "Телеграф" сообщал, как долго, по мнению финансовых экспертов, стабильность цен на американскую валюту в Украине.

Также напомним, как исполнительный директор Дискуссионного экономического клуба Олег Пендзин, объяснил, почему прогнозировать изменение курса доллара в октябре достаточно сложно и от кого будет зависеть дальнейшая ситуация на валютном рынке Украины.