Долар в Україні дорожчає: нардеп назвав причину, чому курс валют повзе угору

Близько 130 млрд гривень доводиться витрачати на війну кожного місяця

Україні доводиться щомісячно витрачати на війну з росією приблизно 130 мільярдів гривень, що не може не впливати на курс заокеанської валюти в країні. попри це, експерти переконані, що навіть попри такі потужні витрати та поступове здорожчання долара, грошей вистачає, тож сіяти паніку та переживати не потрібно.

Відповідну інформацію у своєму інтерв'ю для видання "24 канал" повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк, запевнивши українців, що цьогоріч та у 2023 році проблем із нестачею грошей не виникатиме, адже міжнародні партнери й надалі підтримують Україну фінансово.

"У середньому на війну ми витрачаємо близько 130 мільярдів гривень, це величезна сума, ми в мирний час витрачали стільки на все. До того ж заробляємо ми приблизно 100 мільярдів. Саме тому кожен місяць Нацбанк України за фактом друкує 30 мільярдів гривень", – пояснив він.

За словами народного обранця, станом на сьогоднішній день саме в цьому й полягає поява конфліктної ситуації між Національним українським банком і Міністерством фінансів, мовляв, коли НБУ зайнятий друком гривень, курс на валюту зростає, що в подальшому провокує складнощі у конструкціях макроекономічної стабільності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як довго, на думку фінансових експертів, стабільність цін на американську валюту в Україні.

Також нагадаємо, як виконавчий директор Дискусійного економічного клубу Олег Пендзін, пояснив, чому прогнозувати зміну курсу долара у жовтні досить важко та від кого залежатиме подальша ситуація на валютному ринку України.