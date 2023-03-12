Ситуация изменится вновь: что будет с курсом доллара в ближайшее время

Эксперты дали прогноз по курсу доллара на середину марта

Ситуация на валютном рынке Украины продолжит меняться на следующей неделе. Курс наличного доллара будет и далее снижаться. Эксперты рассказали, какие факторы на это повлияют.

Курс продажи доллара в обменниках снижается с первых дней марта. В конце недели, 10 марта, он составлял 38,57, а 3 марта — 39,05 грн/$. Об этом свидетельствуют данные портала Finance.ua.

Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренной отмечает, что на данный момент рынок находится в коридоре 38,25-39,00 грн/$. Эксперт не исключает, что гривна дойдет до 38,00 грн/$.

"По-прежнему наблюдается дефицит наличной гривны. Кроме того, существует мнение, что теневой рынок сейчас сильно упал, поэтому спрос на наличный доллар снизился", — объясняет он.

В то же время руководитель службы продаж казначейских продуктов АО Банк Авангард Юрий Крохмаль подчеркнул, что динамика в течение последних нескольких недель повлияла на девальвационные настроения.

"Кроме того, постепенно повышаются процентные ставки на размещение гривневых депозитов, что является дополнительным фактором, который влияет на спрос и предложение наличной валюты и играет в пользу гривны", — объяснил Крохмаль.

По его мнению, на следующей неделе можно ожидать плавного укрепления гривны.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 12 марта, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 38,17 грн (покупка) и 38,70 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 38,50 грн, а продают по 39,65. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что аналитик Александр Паращий сделал прогноз по курсу доллара в Украине на ближайшее время и рассказал, чего от валюты стоит ждать украинцам.