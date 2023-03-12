Ситуація зміниться знову: що буде з курсом долара найближчим часом

Експерти дали прогноз щодо курсу долара на середину березня

Ситуація на валютному ринку України продовжить змінюватись наступного тижня. Курс готівкового долара і далі знижуватиметься. Експерти розповіли, які фактори на це вплинуть.

Курс продажу долара в обмінниках знижується з перших днів березня. Наприкінці тижня, 10 березня, він становив 38,57, а 3 березня – 39,05 грн/$. Про це свідчать дані порталу Finance.ua.

Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний зазначає, що на цей момент ринок знаходиться у коридорі 38,25-39,00 грн/$. Експерт не виключає, що гривня сягне 38,00 грн/$.

"Як і раніше, спостерігається дефіцит готівкової гривні. Крім того, існує думка, що тіньовий ринок зараз сильно впав, тому попит на готівковий долар знизився", — пояснює він.

Водночас керівник служби продажу казначейських продуктів АТ Банк Авангард Юрій Крохмаль наголосив, що динаміка протягом останніх кількох тижнів вплинула на девальваційні настрої.

"Крім того, поступово підвищуються процентні ставки на розміщення гривневих депозитів, що є додатковим фактором, який впливає на попит та пропозицію готівкової валюти та грає на користь гривні", — пояснив Крохмаль.

На його думку, наступного тижня очікується плавне зміцнення гривні.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 12 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,17 грн (купівля) та 38,70 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують по 38,50 грн, а продають по 39,65 грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що аналітик Олександр Паращій зробив прогноз щодо курсу долара в Україні на найближчий час і розповів, чого від валюти варто чекати українцям.