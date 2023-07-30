Доллар отпустят в "свободное плавание"? Прогноз курса валют на август в Украине

Рынок готовится к сентябрьским изменениям

Курс валют в Украине преодолел период максимальных скачков, а на протяжении грядущего месяца глобальных изменений не предвидится.

Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

По его мнению, до сентября существенные изменения курса валют в Украине вряд ли возможны — наличный доллар будет стоить 37-38 грн.

"Грубо говоря, август станет "подготовительным" месяцем для дальнейшей реализации стратегии НБУ по либерализации валютного рынка. В настоящее время речь идет о возвращении к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. В то же время, рынок готовится к сентябрьским изменениям, которые могут существенно повлиять на курс валют", – сказал Лесовой.

Кроме того, отметил он, важным как для наличного валютного рынка, так и для всей банковской системы станет уменьшение размера учетной ставки. По его словам, это приведет к "постепенному сокращению банками процентов" по:

депозитным гривневым вкладам;

кредитам – потребительским, автокредитам и ипотеке.

Стоит отметить, что по данным сайта "Минфин", средний курс доллара в банках по состоянию на 30 июля составляет — 37.15 грн. (покупка), 37.8 грн. (продажа).

Напомним, ранее мы сообщали о том, каким курс доллара в Украине будет до конца 2023 года.