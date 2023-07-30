Доллар отпустят в "свободное плавание"? Прогноз курса валют на август в Украине
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Рынок готовится к сентябрьским изменениям
Курс валют в Украине преодолел период максимальных скачков, а на протяжении грядущего месяца глобальных изменений не предвидится.
Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.
По его мнению, до сентября существенные изменения курса валют в Украине вряд ли возможны — наличный доллар будет стоить 37-38 грн.
"Грубо говоря, август станет "подготовительным" месяцем для дальнейшей реализации стратегии НБУ по либерализации валютного рынка. В настоящее время речь идет о возвращении к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. В то же время, рынок готовится к сентябрьским изменениям, которые могут существенно повлиять на курс валют", – сказал Лесовой.
Кроме того, отметил он, важным как для наличного валютного рынка, так и для всей банковской системы станет уменьшение размера учетной ставки. По его словам, это приведет к "постепенному сокращению банками процентов" по:
- депозитным гривневым вкладам;
- кредитам – потребительским, автокредитам и ипотеке.
Стоит отметить, что по данным сайта "Минфин", средний курс доллара в банках по состоянию на 30 июля составляет — 37.15 грн. (покупка), 37.8 грн. (продажа).
Напомним, ранее мы сообщали о том, каким курс доллара в Украине будет до конца 2023 года.