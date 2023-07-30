Долар відпустять у "вільне плавання"? Прогноз курсу валют на серпень в Україні

Ринок готується до вересневих змін

Курс валют в Україні подолав період максимальних стрибків, а протягом наступного місяця глобальних змін не передбачається.

Такий прогноз зробив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

На його думку, до вересня суттєві зміни курсу валют в Україні навряд чи можливі — готівковий долар буде коштувати 37-38 грн.

Грубо кажучи, серпень стане "підготовчим" місяцем для подальшої реалізації стратегії НБУ щодо лібералізації валютного ринку. Наразі йдеться про повернення до інфляційного таргетування та плаваючого курсу валют. Водночас ринок готується до вересневих змін, які можуть суттєво вплинути на курс валют", – сказав Лєсовий.

Крім того, наголосив він, важливим як для готівкового валютного ринку, так і для всієї банківської системи стане зменшення розміру облікової ставки. За його словами, це призведе до "поступового скорочення банками відсотків" за:

депозитних гривневих вкладів;

кредитів – споживчих, автокредитів та іпотеки.

Варто зазначити, що за даними сайту Мінфін, середній курс долара в банках станом на 30 липня становить — 37.15 грн. (купівля), 37.8 грн. (Продаж).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, яким курс долара в Україні буде до кінця 2023 року.