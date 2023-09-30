Экономических причин достаточно: эксперт рассказал, ждать ли колебаний курса на следующей неделе

Ситуация на рынке может измениться в любой момент

На следующей неделе не стоит ждать серьезных скачков валюты в сторону подорожания, или наоборот снижения стоимости. Колебания будут в пределах от 37,5 гривен за доллар до 39 гривен за доллар.

Прогнозом курса валют на 2–8 октября 2023 года поделился начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, передает "УНИАН". По его словам, ситуация на рынке валют в Украине будет оставаться в рамках рыночных ожиданий.

В августе спрос на валюту вырос, но в сентябре решения НБУ касательно смягчения валютных ограничений для платежей за границу и расширения возможностей банков по продаже валюты сняли некое "напряжение".

Тарас Лесовой предположил, что на валютном рынке сохранится баланс между покупателями и продавцами, поэтому серьезных колебаний не предвидится.

"Ожидается, что на следующей неделе коридор валютных изменений будет на уровне 37,5–39 грн/доллар и 39,7–41 грн/евро, со спредом 0,1–0,3 грн (без учета обменных пунктов, где разница между покупкой и продажей может достигать 1 грн), а ежедневные колебания будут в пределах 0,3–0,5 грн", — сказал эксперт.

Важным аспектом, который влияет на курс валют, остается либерализация валютного рынка и возвращение плавающего курса. По словам Лесового, сохранение межкурсовой разницы на уровне 2-5% в данный момент вполне удовлетворительное.

"В целом на следующей неделе, если не возникнет неожиданных обстоятельств, которые пошатнули бы баланс между спросом и предложением, ситуация обещает оставаться стабильной и весьма прогнозируемой. По крайней мере, экономических причин для этого достаточно", — сказал Лесовой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что будет с курсом валют в Украине в 2024 году. Стабильная стоимость доллара зависит также от макрофинансовой помощи западных партнеров.