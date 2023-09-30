Економічних причин достатньо: експерт розповів, чи чекати коливань курсу наступного тижня

Ситуація на ринку може змінитися будь-якої миті

Наступного тижня не варто чекати на серйозні стрибки валюти у бік подорожчання, або навпаки зниження вартості. Коливання будуть у межах від 37,5 гривень за долар до 39 гривень за долар.

Прогнозом курсу валют на 2-8 жовтня 2023 року поділився начальник департаменту скарбниці "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, повідомляє "УНІАН". За його словами, ситуація на ринку валют в Україні залишатиметься у рамках ринкових очікувань.

У серпні попит на валюту зріс, але у вересні рішення НБУ щодо пом’якшення валютних обмежень для платежів за кордон та розширення можливостей банків із продажу валюти зняли таку собі "напругу".

Тарас Лєсовий припустив, що на валютному ринку збережеться баланс між покупцями та продавцями, тому серйозних коливань не передбачається.

"Очікується, що наступного тижня коридор валютних змін буде на рівні 37,5–39 грн/долар та 39,7–41 грн/євро, зі спредом 0,1–0,3 грн (без урахування обмінних пунктів, де різниця між купівлею та продажем може досягати 1 грн), а щоденні коливання будуть у межах 0,3–0,5 грн", — сказав експерт.

Важливим аспектом, який впливає на курс валют, залишається лібералізація валютного ринку та повернення плаваючого курсу. За словами Лєсового, збереження міжкурсової різниці на рівні 2-5% на цей час цілком задовільне.

"Загалом наступного тижня, якщо не виникне несподіваних обставин, які б похитнули баланс між попитом і пропозицією, ситуація обіцяє залишатися стабільною і прогнозованою. Принаймні, економічних причин для цього достатньо", — сказав Лєсовий.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що буде з курсом валют в Україні 2024 року. Стабільна вартість долара також залежить від макрофінансової допомоги західних партнерів.