Постный борщ обойдется дешевле: продукты для борщевого набора дешевеют, но не все

Самым дорогим ингредиентом борща по-прежнему остается мясо

Цены на борщевой набор осенью упали, по сравнению с летним периодом. Причем цены на борщ с мясом упали лишь на 3%, а на постный — на целых 48%.

Как сообщают на портале Agronews, причинами уменьшения стоимости борщевого набора стало сезонное падения цен на овощи. Также аналитики подсчитали, в какую сумму обойдется приготовить мясной и постный борщ в октябре.

Больше всего цены упали на капусту — 548%, лук подешевел на 385%, а морковь — на 285%. В целом, практически все ингредиенты для борща снизились в цене, за исключением томатной пасты, сметаны и мяса.

Так, в сентябре белокочанная капуста стоила 7,60 грн/кг, в то время как в июле средняя цена составляла 49 грн/кг. Лук же подешевел почти в пять раз и сейчас стоит 11,90 грн/кг, в то время как в июле достиг рекордной стоимости 58 грн/кг. Морковь в сентябре можно было купить за 8 грн/кг, а в разгар лета она стоила около 32 грн/кг.

Также в цене упали картофель (на 93%), свекла (на 59%) и подсолнечное масло (на 5%). В том году борщевой наобор существенно подорожал из-за того, что была оккупирована Херсонская область, которая была основным поставщиком овощей на рынок (35% от общего объема). В этом же году часть региона была уже свободна, а фермеры высадили достаточное количество овощей и собрали хороший урожай.

Но есть продукты, которые наоборот подскочили в цене. В частности, речь идет о мясе, ценники на которое выросли на 19%. Свиная лопатка подорожала со 159 грн/кг в июле до 195 грн/кг в сентябре. Цены на сметану выросли на 12%, а на томатную пасту на 5%.

Сколько стоит приготовить борщ на семью в октябре

В сентябре борщ с мясом стоило приготовить 165,90 грн, хотя еще в июле любимое украинское блюдо обходилось в 172 грн (дешевле на 3%).

Самый дорогой ингредиент борща — мясо, которое стоит 2/3 от общей стоимости блюда. Постный борщ осенью обойдется только в 49 грн, в то время как еще в июле стоил 76,90 грн. Стоит отметить, что эти цены не существенно отличаются от довоенных — в феврале 2022 года постный борщ стоил 47,2 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине существенно подешевел популярный овощ. Цены на него упали в несколкьо раз.