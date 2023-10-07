Пісний борщ обійдеться дешевше: продукти для борщового набору дешевшають, але не всі

Найдорожчим інгредієнтом борщу, як і раніше, залишається м’ясо

Ціни на борщовий набір восени впали порівняно з літнім періодом. Причому ціни на борщ із м’ясом впали лише на 3%, а на пісний — на цілих 48%.

Як повідомляють на порталі Agronews, причинами зменшення вартості борщового набору стало сезонне падіння цін на овочі. Також аналітики підрахували, в яку суму обійдеться приготувати м’ясний і пісний борщ у жовтні.

Найбільше ціни впали на капусту – 548%, цибуля подешевшала на 385%, а морква – на 285%. Загалом практично всі інгредієнти для борщу знизилися в ціні, за винятком томатної пасти, сметани та м’яса.

Так, у вересні білокачанна капуста коштувала 7,60 грн/кг, тоді як у липні середня ціна становила 49 грн/кг. Цибуля подешевшала майже в п’ять разів і зараз коштує 11,90 грн/кг, тоді як у липні досягла рекордної вартості 58 грн/кг. Моркву у вересні можна було купити за 8 грн/кг, а у розпал літа вона коштувала близько 32 грн/кг.

Також у ціні впали картопля (на 93%), буряк (на 59%) та соняшникова олія (на 5%). У тому році борщовий набір істотно подорожчав через те, що була окупована Херсонська область, яка була основним постачальником овочів на ринок (35% від загального обсягу). Цього ж року частина регіону була вже вільна, а фермери висадили достатню кількість овочів та зібрали добрий урожай.

Але є продукти, які, навпаки, підскочили в ціні. Зокрема йдеться про м’ясо, цінники на яке зросли на 19%. Свиняча лопатка подорожчала зі 159 грн/кг у липні до 195 грн/кг у вересні. Ціни на сметану зросли на 12%, а томатну пасту на 5%.

Скільки коштує приготувати борщ на сім’ю у жовтні

У вересні борщ із м’ясом коштувало приготувати 165,90 грн, хоча ще у липні улюблена українська страва коштувала 172 грн (дешевше на 3%).

Найдорожчий інгредієнт борщу – м’ясо, яке коштує 2/3 від загальної вартості страви. Пісний борщ восени коштуватиме лише 49 грн, тоді як ще в липні коштував 76,90 грн. Варто зазначити, що ці ціни не суттєво відрізняються від довоєнних – у лютому 2022 року пісний борщ коштував 47,2 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні суттєво подешевшав популярний овоч. Ціни на нього впали в кілька разів.