Будет дороже 40 гривен за доллар: аналитики ухудшили прогноз курса

Курсовые ожидания в Украине ухудшаются

По прогнозу финансовых аналитиков банкиров, в Украине курс доллара поднимется выше 40 гривен. Постепенное удорожание валюты будет происходить в течение следующих 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка. Отмечается, что финансовые аналитики в октябре 2023 прогнозируют курс на уровне 40,36 грн/доллар. В сентябре они прогнозировали курс на уровне 39,99 грн/доллар.

В свою очередь население ожидает, что курс доллара будет составлять 40,43 гривны. В сентябре ожидали, что доллар будет стоить 39,96 грн.

Кроме того, банкиры прогнозируют, что в течение следующих 12 месяцев курс доллара будет находиться на уровне 41,16 грн. По их подсчетам, в июле он составит уже 40,54 грн/доллар.

Следует отметить, что Кабинет министров в проекте госбюджета на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, несколько улучшив его по сравнению с первым чтением (41,4 грн/доллар). В то же время на конец 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар (предыдущий прогноз — 44,2). Кроме того, правительство также ожидает менее значительную девальвацию гривны в 2023 году — 38,6 грн/доллар по сравнению с 40,2 гривны за доллар на первое чтение.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что с 3 октября Национальный банк Украины ввел новый режим управления обменным курсом. Этот режим уже не будет фиксированным, но и "не плавающим" как к полномасштабному вторжению.