Буде дорожче 40 гривень за долар: аналітики погіршили прогноз курсу

Курсові очікування в Україні погіршуються

За прогнозом фінансових аналітиків ти банкірів, в Україні курс долара підніметься вище 40 гривень. Поступове здорожчення валюти буде відбуватись протягом наступних 12 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку Україні. Зазначається, що фінансові аналітики у жовтні 2023 року прогнозують курс на рівні 40,36 грн/долар. У вересні вони прогнозували курс на рівні 39,99 грн/долар.

Своєю чергою населення очікує, що курс долара буде становити 40,43 гривні. У вересні очікували, що долар буде коштувати 39,96 гривні.

Крім того, банкіри прогнозують, що протягом наступних 12 місяців курс долара буде знаходитись на рівні 41,16 гривні. За їхніми підрахунками, у липні він складатиме вже 40,54 грн/долар.

Слід зазначити, що Кабінет міністрів у проекті держбюджету на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, трохи покращивши його у порівнянні з першим читанням (41,4 грн/долар). Водночас на кінець 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар (попередній прогноз — 44,2). Крім того, уряд також очікує менш значну девальвацію гривні у 2023 році — 38,6 грн/долар порівняно з 40,2 гриені за долар на перше читання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що з 3 жовтня Національний банк України запровадив новий режим управління обмінним курсом. Цей режим вже не буде фіксованим, але й "не плаваючим" як до повномасштабного вторгнення.