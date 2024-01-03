Квартира в Израиле и миллионы в "подарок": какое состояние скопил нардеп-хулиган Куницкий

От родственников политик получил миллионы гривен в подарок, правда не деньгами

Активист "Дорожного контроля" Александр Куницкий еще перед избранием нардепом привлек к себе внимание, так что его даже отстраняли от выборов в 2019 году из-за подозрений в наличии гражданства Израиля. Но в итоге он все–таки стал членом Верховной Рады от партии "Слуга народа", и постоянно попадает в разные скандалы.

"Телеграф" решил разобраться, как обстоят дела с материальным положением у народного избранника. И надо сказать, что в нем есть немало места для размышлений, правда, последний раз о своем финансовом состоянии Александр Олегович отчитывался еще в 2021 году, так что ситуация могла сильно измениться.

Что первым бросается в глаза, так это шесть квартир, две из которых принадлежат нардепу, одну он арендует и еще в трех может жить с супругой Еленой и сыном Эмилем. Но интереснее всего то, что одна из двух принадлежащих ему квартир, площадью в 53 квадратных метра, находится в Израиле и стоит 4,9 млн грн.

Согласно той же декларации, за три месяца до покупки жилья он взял кредит в 303 100 израильских шекелей (сейчас примерно 4,5 млн грн), то есть, недвижимость он покупал за заемные средства, что актуализирует вопрос о наличии двойного гражданства нардепа.

Начинавший как активист и блогер ZPSanek, Александр Куницкий своего авто официально не имеет, а арендует Nissan Leaf, его супруга также ездит на арендуемом BMW. Кстати, арендует авто нардеп у ЧП "Автоэнтерпрайз", в лоббировании интересов которого его обвиняли журналисты.

Нардеп Александр Куницкий и "Автоэнтерпрайз"

Доходы семьи нардепа Александра Куницкого за 2020 год также весьма интересны: супруга Елена зарегистрирована как ФОП и ее доход в 2020-м оказался вдвое ниже, чем у мужа-политика: 245 800 и 494 281 гривна соответственно.

При этом супруга получила некое "дополнительное благо" на 13 237 гривен, а сам нардеп — некий "подарок" в неденежной форме в 2 млн 452 тыс. грн от иностранной гражданки Марины Олеговны Куницкой. Судя по сходству отчеств, столь щедрый подарок ему преподнесла родная сестра, правда, что именно стоит таких денег – неизвестно.

И наконец, наличными нардеп хранит 1,27 млн грн и 165 тысяч долларов, а еще 117 100 гривен и 2800 долларов он и супруга хранят в банках.

Ранее "Телеграф" нашел немало интересного в декларации теперь уже бывшего "слуги народа" Артема Дмитрука, с которым Александр Куницкий избил человека.