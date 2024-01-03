Квартира в Ізраїлі та мільйони в "подарунок": який статки має нардеп-хуліган Куницький

Від родичів політик отримав мільйони гривень у подарунок, щоправда не грошима

Активіст "Дорожнього контролю" Олександр Куницький ще перед обранням нардепом привернув до себе увагу, тому його навіть усунули від виборів у 2019 році через підозри в наявності громадянства Ізраїлю. Але в результаті він все-таки став членом Верховної Ради від партії "Слуга народу", і постійно потрапляє у різні скандали.

"Телеграф" вирішив розібратися, як справи з матеріальним становищем у народного обранця. І треба сказати, що в ньому є чимало місця для роздумів, щоправда, востаннє про свій фінансовий стан Олександр Олегович звітував ще 2021 року, тож ситуація могла сильно змінитися.

Що першим впадає в око, так це шість квартир, дві з яких належать нардепу, одну він орендує і ще в трьох може жити з дружиною Оленою та сином Емілем. Але найцікавіше те, що одна з двох квартир, що належать йому, площею 53 квадратні метри, знаходиться в Ізраїлі і коштує 4,9 млн грн.

Згідно з тією ж декларацією, за три місяці до покупки житла він узяв кредит у 303 100 ізраїльських шекелів (зараз приблизно 4,5 млн грн), тобто нерухомість він купував за позикові кошти, що актуалізує питання про наявність подвійного громадянства нардепа.

Починаючи як активіст і блогер ZPSanek, Олександр Куницький свого авто офіційно не має, а орендує Nissan Leaf, його дружина також їздить на BMW, що орендується. До речі, орендує авто нардеп у ПП "Автоентерпрайз", у лобіюванні інтересів якого його звинувачували журналісти.

Нардеп Олександр Куницький та "Автоентерпрайз"

Доходи сім’ї нардепа Олександра Куницького за 2020 рік також дуже цікаві: дружина Олена зареєстрована як ФОП та її дохід у 2020-му виявився вдвічі нижчим, ніж у чоловіка-політика: 245 800 та 494 281 гривня відповідно.

При цьому дружина отримала якесь "додаткове благо" на 13 237 гривень, а сам нардеп — якийсь "подарунок" у негрошової формі 2 млн 452 тис. грн від іноземної громадянки Марини Олегівни Куницької. Судячи з подібності по-батькові, такий щедрий подарунок йому подарувала рідна сестра, правда, що саме коштує таких грошей – невідомо.

І нарешті, готівкою нардеп зберігає 1,27 млн грн і 165 тисяч доларів, а ще 117 100 гривень і 2800 доларів він і дружина зберігають у банках.

Раніше "Телеграф" знайшов чимало цікавого у декларації тепер уже колишнього "слуги народу" Артема Дмитрука, з яким Олександр Куницький побив людину.