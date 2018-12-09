Вещи из прошлого, которыми мы пользуемся и сегодня (Фото)

В любом случае очень интересно и познавательно взглянуть на вещи наших предков, которые теперь выглядят немного по-другому.

В современном мире регулярно создается что-то новое: новомодные гаджеты вытесняют устаревшие аналоги, а глядя на некоторые вещи из прошлого, о которых уже все забыли, практически невозможно понять для чего они применялись. Многие из этих предметов преобразовались в нечто новое, в то время как другие канули в лету за ненадобностью современному человеку.

Носки

Вообще, эта наполненная жизненной правдой часть гардероба появилась еще во времена палеолита. Нельзя, впрочем, с уверенностью сказать, что именно было на ногах у древних людей - "недоботинки" или "переноски".

Наши далекие предки носили скорее некие мокасины из кожи животных, сшитые животными же жилами.

В Древней Греции были в ходу похожие на носки аксессуары. Их делали из очень тонкой кожи, они не были подогнаны по ноге и ничем на ней не закреплялись. Надевали их лишь на ночь. Днем их носили только актеры театра - на потеху публике.

Нечто похожее на, собственно, носки начали носить в Древнем Риме. Здесь они были атрибутом исключительно женского гардероба. И, быть может, им бы и остались, если бы не британские племена, восставшие против римского владычества. Без лишних комплексов воины надели носки, которые сохраняли тепло и помогали не стереть ноги во время ратных походов.

Дальнейшая история носков связана с их удлинением и превращением в чулки. Сначала их делали из ткани, а в XVI веке появились первые вязаные носки и чулки.

Бюстгальтер

Как и многие другие предметы гардероба, эта пикантная его часть изобреталась несколько раз. Известны нагрудные повязки у древних египтянок, о чем свидетельствует, например, одно из древнейших любовных посланий, записанное на куске папируса (VI век до н. э.): "Я хотел бы стать лентой, которая стягивает твою грудь".

Примерно те же повязки были в моде и в Древней Греции - они поддерживали бюст или утягивали чересчур пышные формы. Назывались они строфионы, изготавливались из мягкой кожи и могли надеваться не только под тунику, но и поверх нее. Видов повязок было несколько: фасция маммила сдерживала рост груди у юных девушек, маммиларе стягивала чрезмерно большую грудь у зрелых дам, строфиум поддерживал бюст снизу.

В Средневековье про повязки забыли - женское население Европы облачилось в массивные корсеты. Металлические вставки не только поднимали бюст, но и стягивали его. А дворцовая мода в Испании в те времена и вовсе запрещала дочерям Евы "носить" пышную грудь, отдавая предпочтение практически плоскому силуэту.

Самый старый из собственно бюстгальтеров в сегодняшнем понимании этого слова ученые датируют серединой XV века. Его нашли при раскопках в австрийском замке Ленгберг. Покрой его почти не отличается от современных моделей.

Презерватив

В СССР его называли "Изделие №2", в Германии - "парижанин", во Франции - "английский капюшон", в Италии - "перчатка", в Ливии - "пальтишко", а в Южной Африке почему-то - "французское письмо". А вот как его именовали в Древнем Риме и Египте - неизвестно, хотя есть данные, что прообразами презервативов пользовались уже тогда.

И это, возможно, не самые ранние средства защиты - ученые предполагают, что изображением кондома может оказаться рисунок в пещере Комбарель (Франция), датируемый ни много ни мало 12 000 - 15 000 лет назад. Вот уж воистину незаменимая вещь, если ее пытались изобрести так давно!

Самый старинный презерватив как таковой, впрочем, датируется 1640 годом. Его нашли при раскопках на юге Швеции. Из чего он был сделан - неизвестно, а вот презерватив, якобы изготовленный доктором Чарльзом Кондомом в начале XVI века для короля Англии Генриха VIII, был сделан из слизистой оболочки кишечника овцы.

Вообще, в Средние века презервативы были не таким уж редким предметом, особенно в Азии. Правда, предназначались они в основном для знати. Это и понятно - цена одного "ночного носка" была сопоставима с заработком дамы легкого поведения за несколько месяцев. Кстати, в те времена презервативы были весьма коротки и чаще всего надевались лишь на головку полового члена, а затем крепились подвязкой. В Поднебесной их делали из смазанной маслом шелковой бумаги, все тех же кишок (ягнят), а в Японии - почему-то из черепахового панциря или рога. Вероятно, они были предназначены не для защиты столько от многодетности, сколько от венерических заболеваний.

Первый резиновый презерватив появился лишь в 1855 году. С этого момента он, что называется, пошел в народ - изделия стали доступными для всех (в это время в Европе их стали называть "маленькая штучка для уик-энда"). Правда, делались они на заказ, поскольку надевались также лишь на головку полового члена. Сначала врач измерял орган и лишь потом заказывался кондом. Вскоре, впрочем, кто-то догадался, что продажи пойдут быстрее, если делать презервативы, что называется, "во весь рост", и одинаковыми для всех. Так и повелось.

Протез

Одно из самых древних свидетельств о присутствии этого девайса в жизни еще древнего человека - мумия эпохи Нового царства (возрастом около 3000 лет) с деревянным пальцем ноги.

А вот первое письменное упоминание о протезах можно найти в Ригведе - сборнике религиозных гимнов Древней Индии. Нельзя не вспомнить, конечно, об известных всем деревянных ногах и металлических крюках пиратов.

В XIX веке стали изготовлять протезы из металла - они были легкими и прочными. Совершенствовалась и конструкция: в протезах устанавливали шарнирный механизм, что позволяло сгибать конечность.

Более изящными в плане движений становились искусственные руки, которые в зависимости от вида протеза могли не только держать карандаш и писать, но и тасовать колоду карт.

Солнцезащитные очки

Мало кто знает, что первые солнцезащитные очки можно по праву назвать снежными. Потому что придумали их не на юге, а на Крайнем Севере. Местные жители делали их из древесной коры или кости. По форме они напоминали современные, разве что стекол не было: вместо них - узкие прорези для глаз. Говорят, что первые из таких очков датированы XIII–XVII веками. Что ж, логично - солнце, отражаясь от снега, может быть очень опасно.

Известно также, что еще император Нерон (а это почти 2000 лет назад), любивший лицезреть гладиаторские бои, смотрел на арену через "изумрудные зеркала", защищавшие глаза тирана от палящего южного солнца.

В Китае в XII веке пластины из дымчатого кварца носили судьи. Правда, для защиты не от солнца, а от свидетелей - чтобы те не видели выражение их взгляда во время допроса.

В XVIII веке в Европе экспериментировали с цветными стеклами, но не для того, чтобы защититься от яркого света, - некоторые считали, что синие и зеленые оттенки улучшают зрение. Позже затемненные очки в Старом Свете носили чувствительные к яркому солнцу люди и слепые.

В XVIII веке в Европе экспериментировали с цветными стеклами, но не для того, чтобы защититься от яркого света, - некоторые считали, что синие и зеленые оттенки улучшают зрение. Позже затемненные очки в Старом Свете носили чувствительные к яркому солнцу люди и слепые.